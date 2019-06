Vádat emeltek két fiatallal szemben, akik lemigránsoztak és megrugdostak két jemeni egyetemistát

Közösség tagja elleni erőszak miatt emelt vádat szerdán a Pécsi Járási Ügyészség egy tavaly nyári ügyben. Egy évvel ezelőtt két fiatal legmigránsozott, meglökdösött, majd megrugdosott két jemeni egyetemistát Pécsett - írja a 24.hu.

A két egyetemista egy pécsi üzletközpont előtt sétálgatott, arabul beszélgettek. Ez feltűnt a két későbbi támadónak, akik egy padon üldögéltek mások társaságában. Az egyikük ezek után feléjük ordított:

„Migránsok húzzatok haza, takarodjatok, Magyarországon magyarul beszéljetek!”



A hallgatók számon kérték a fiatalokat a hangnem miatt, mire azok szidni kezdték őket, és utánuk eredtek. Egyikük mellkasánál fogva a járdára lökte az egyik egyetemistát.

A támadás közben a támadók folyamatosan tovább pocskondiázta a két hallgatót származásuk miatt. A földre lökött egyetemistának ezután sikerült elmenekülnie, a másiknak viszont nem, akit acélbetétes bakanccsal többször megrugdostak. Végül neki is sikerült elmenekülnie.

Mivel a nyomozás során egyértelműen kiderült, hogy származásuk miatt bántalmazták az egyetemisták, súlyos testi sértés kísérlete mellett közösség tagja elleni erőszak ügyében is indult nyomozás, és most végül vádemelésre is sor került. (24.hu)