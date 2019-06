És jön, aminek jönnie kell: kéjbarlangot sejt a Ripost az egyik MTA-kutatóintézetben

Minden jelek szerint új, a szélesebb közvélemény számára is érthetőbb (érthetőbbé tett) szakaszába lépett az MTA-kutatóintézetek vs. kormány csata. „Kéj­bar­lang a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia ku­ta­tó­in­té­ze­té­ben: Kik tud­ják a tit­kos kódot?” címmel közölt cikket a kormánykommunikáció kulcstémáit bulvároldalról bármikor előzékenyen támogató Ripost.

A meg nem nevezett informátorra hivatkozó cikk azt állítja, hogy professzorok bonyolítanak alkalmi szexuális együttléteket az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetében (Sztaki) berendezett „kéjbarlangban”. A lap bizonyítékként egy hét másodperces videót is közöl: szív alakú ágy és jakuzzi látható egy tetőtéri lakásban. A Ripost szívós oknyomozó munkával kiderítette, hogy a Sztaki Lágymányosi utcai épületében vannak tetőtéri helyiségek is. Továbbá sejteti, hogy a szobát az intézmény költségvetéséből rendezték be, titokban. Erre, mint ahogy arra sem, hogy a bemutatott szoba konkrétan a Lágymányosi utcai épületben lenne, semmilyen utalás sincs a bizonyítékként tálalt videóban, és a lap más bizonyítékot vagy annak szánt dokumentumot, információdarabot sem tett közzé.

Az MTA Sztaki Lágymányosi utcai épületének nyíllal jelzett tetőtéri helyiségében sejti a Ripost a szív alakú ágyat. Fotó: Google Maps

„Míg saját szemünkkel nem láttuk, nem akartuk elhinni, hogy a kéjbarlang nászágyát a hangulat fokozása érdekében szándékosan szív alakúra formázták” – hüledezik kissé iskolás, ám annál őszintébb stílusában a világ legszemérmesebb és lakberendezési kérdésekben legkonzervatívabb bulvárlapja. A cikket természetesen már az Origo is átvette, és alighanem a Tények stábja is lázasan dolgozik.

Már csak az a kérdés, hogy az Akadémia újabb aláírágyűjtéssel vagy nyílt levéllel reagál a kormány átlátható és világos javaslatára.