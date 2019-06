A rugalmas iskolakezdés elé is akadályokat gördítene Semjén Zsolt törvényjavaslata

A nyolcvanas évek óta az óvodapedagógusok állapítják meg, mikor iskolaérett egy gyerek, vagyis praktikusan azt, hogy menjen 6 évesen iskolába, vagy maradjon még egy évet az óvodában. Ezzel a lehetőséggel rengetegen élnek, mondván, hogy a gyerekek különböző korban válnak képessé az iskolai helytállásra, és azt az óvodában dolgozó szakemberek pontosan látják, kinek érdemes még várnia.

A Semjén Zsolt által benyújtott törvényjavaslat azonban feleleveníti Hoffmann Rózsa annak idején elbukott javaslatát, amely megnehezíti a rugalmas beiskolázást. Ha egy szülő vagy óvodapedagógus nem gondolja, hogy a 6. életévét már betöltött gyerek már iskolaérett, akkor a szakértői bizottsághoz kellene fordulnia - írja a hvg.hu. Erre eddig csak az úgymond problémásabb eseteknél, a még hétévesen sem iskolaérett gyerekeknél volt szükség. A lap szerint az egyszerű eseteknél az óvodapedagógusok el tudják ezt dönteni, és borítékolható, hogy nem is lesz rá kapacitásuk a bizottságoknak.

A módosítás szövege szerint „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.” Ha ezt nem szeretné, a „szülő kérelmét az iskolakezdés évének január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez.” Másik irányba is van játéktér viszont: ha a szülő és a szakértői bizottság is úgy akarja, hatéves kor előtt is mehet iskolába a gyerek.

A közoktatási törvény tervezett módosításai között szerepel még a szülők és a tanárok kizárása az iskolaigazgatói kinevezések véleményezéséből, illetve a közoktatásból való kilépés megnehezítése.