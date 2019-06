Megroppantotta Boris Johnson népszerűségét a családi botránya

Nagyot fordult a világ Boris Johnsonnal az elmúlt két napban. Csütörtökön még magabiztosan készülhetett a brit Konzervatív Párt vezetőválasztásának utolsó fordulójára: fölényesen nyerte az utolsó frakción belüli szavazást, mely során az is eldőlt, hogy Jeremy Hunt külügyminiszter, vagyis hivatali utódja lesz az ellenfele.

Boris Johnson június 22-én, szombaton a Konzervatív Párt vezetőválasztási kampányának egyik birminghami eseményén. Egy aznap készült közvélemény-kutatás szerint megroppantotta népszerűségét az egy nappal korábban kirobbant családi botránya. Fotó: OLI SCARFF/AFP

Ez biztató volt, hiszen a Survation közvélemény-kutató aznap, a frakciószavazás után készült felmérése szerint Johnson a Konzervatív Párt tagjai és a teljes népesség körében is sokkal népszerűbb volt Huntnál. A június 20-án rögzített adatok szerint a teljes népesség 36 százaléka támogatta Johnsont, míg Huntot csak 28 százalékuk. A párt vezetőjéről valójában csak a Konzervatív Párt díjfizető tagjai szavazhatnak, az ő körükben Johnson még fölényesebben vezetett: 55 százalékuk támogatta őt, míg Huntot csak 28 százalékuk.

Aztán kitört a botrány, amire Johnson még csak reagálni se hajlandó, mert szerinte az embereket nem érdekli. A Survation adatai ezt cáfolni látszanak, legalábbis más oka nem nagyon lehet annak, hogy június 22-i mérésük alapján a teljes népesség körében már Hunt volt a népszerűbb. Két nap alatt statisztikailag is releváns mértékben, 4 százalékponttal növelte támogatottságát, míg Johnsoné 7 százalékot zuhant, vagyis jelenleg már 32:29 az állás Hunt javára.

A konzervatív párttagok körében még mindig Johnson a népszerűbb, de már csak 45:34 arányban. Ez ugyan még mindig nagyon komoly, 11 pontos előny de két nappal korábban még 27 pontos volt, vagyis sitty-sutty elillanhat ez is.

Így már az se meglepő, hogy felbátorodtak az aggályoskodók. Még a konzervatívok főtitkára, Brandon Lewis is arra figyelmeztet, hogy Johnson még megválasztása esetén is azonnal elbukhat. A Konzervatívoknak nagyon törékeny a parlamenti többségük, és mert nagy a párton belüli megosztottság a Brexit ügyében - melynek Johnson mégiscsak a plakátarca volt -, így ha az ellenzék azonnal bizalmatlansági indítványt nyújtana be, akár sikerrel is járhat. (Via The Daily Mail)