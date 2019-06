Fotó: © TOW|Christian Houdek

Egy új szabályozás alapján júliustól Bécsben kötelező lesz tanfolyamon résztvennie azoknak a kutyatartóknak, akik korábban nem tartottak kutyát két évnél tovább, közölte a város kommunikációs irodája.

A tanfolyam 4 óra, 40 euróba kerül, és a felelős állattartás szabályairól szól. Bécsben most vezetik ezt be, de Stájerországban vagy Felső-Ausztriában már eddigi is működött a szabályozás.