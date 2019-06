Farkas Flórián köszöni szépen a Európai Csalás Elleni Hivatal jelentéséről szóló kérdéseket

„Köszönöm szépen!” - adott kimerítő választ az atv.hu-nak a fideszes képviselő arra a kérdésre, hogy mit szól az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentéséhez. A jelentés ugyanis kimondta, hogy az általa tervezett 1,6 milliárdos Híd a munka világába Munkaerő-szervező Országos Foglalkoztatási Szövetkezet 2014. április 24. napján pro forma bejegyzésre került ugyan,

de érdemben soha nem működött, a kitűzött célokat még részlegesen sem érte el. Farkas Flórián hasonló véleménnyel van arról is, hogy vajon lesz-e következménye a most múlt héten nyilvánosságra került jelentésnek, erre is azt mondta,

köszöni szépen.

Fotó: Mészáros János/MTI/MTVA

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016-ban mondta fel a Farkas Flórián elnöksége alatt kötött uniós támogatási szerződést az Országos Roma Önkormányzattal. A Híd a munka világába nevű program keretében az ORÖ 1,6 milliárd forintot kapott szociális szövetkezetalapításra, de kiderült, hogy a pénzből gellérthegyi irodát vásároltak, érdemi munka azonban nem történt. Farkas Flórián 2014-ig az ORÖ elnöke volt, 2014-től romaügyi miniszterelnöki biztos, amúgy pedig fideszes országgyűlési képviselő.

Az ügyben az EU csalás elleni hivatala, az OLAF is vizsgálatot indított, végül két év vizsgálódás után, 2018 októberében küldte meg a Híd a munka világába projekttel kapcsolatos megállapításait és ajánlásait a Legfőbb Ügyészségnek.

Az OLAF szerint az Emmi a szerződésbontás előtt összesen 24 szabálytalansági eljárást indított az ORÖ által lefolytatott közbeszerzésekkel és beszerzésekkel kapcsolatban. Tizenegy esetben meg is állapítottak valamilyen a szabálytalanságot.



Az OLAF végül kimondta, az ORÖ által elszámolásra benyújtott 1,6 milliárd forintot illetően „a teljes összeg esetében fennáll a szabálytalanság gyanúja”.

Felelősöket a magyar hatóságok egyelőre nem találtak.