Összeomlott egy vasúti híd, többen meghaltak a bangladesi balesetben

Egy kisiklott személyvonat legkevesebb öt utasa vesztette életét és hatvanöt megsérült vasárnap az északkelet-bangladesi Kulaura településnél, közölte egy magas rangú helyi tisztségviselő. Tofajel Ahmed szerint a fővárosba, Dakkába tartó Upaban Express szerelvényének öt vagonja egy vasúti hídon letért a sínekről, amikor azok alatt összeomlott egy áteresz.

A helyi tévécsatornák ugyanakkor több száz sérültről tudnak. Azt Ahmed is elismerte, hogy még kutatnak áldozatok után a roncsok között, ahogy azt is, hogy legalább tizenöt sérült állapota válságos. (Via MTI)