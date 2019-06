Gyomorbaktériumok fokozhatják a hosszútávfutók teljesítményét

Saját szervezetük doppingolhatja a hosszútávfutókat, derült ki egy friss amerikai kutatásból. A Nature Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerint a hosszútávfutók bélrendszerében a verseny közben elszaporodik egy baktérium, a Vailonella, ami képes a tejsav lebontására.

Ez pedig nagy segítség lehet, mert a glükóz oxigénben szegény környezetben történő lebontásakor keletkező tejsav nagyban növeli a sportolók fáradságát - ez okozza az izomlázat is. Így a baktérium, ami segít a tejsav lebontásában, végső soron a fáradtságérzetet is csökkenti.

Ezt laboratóriumi állatkísérletekkel már igazolták is, a futók székletmintájából kitenyésztett Vailonellával beoltott patkányok a mérések szerint 13 százalékkal nagyobb teljesítményre voltak képesek azoknál a társaiknál, amiket tejsav lebontására nem képes baktériumokkal kezeltek.

Azt, hogy az emberi szervezetre is ilyen teljesítményfokozó hatása van-e a szernek, még nem bizonyított, további kísérletek szükségesek - a kutatók terveznek is ilyet.

Ha beigazolódik a felvetésük, az komoly dilemmákat vethet fel. A versenysportban a sportolók minden apró előnyt igyekeznek megszerezni, így semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy élni fognak ezzel is. Viszont mert a bélflóra összetétele egyénenként változó, nagyon nehéz bizonyítani, ha valaki rásegít egy természetesen is zajló testi folyamatra. (Via The Guardian)