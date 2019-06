Három éve a házuk égett le, most meghalt a kislány a MOM-tűzben

Az RTL Klub Híradója számolt be arról, hogy a MOM Sport tetején keletkező tűzben meghalt kislány családjának Budakeszin lévő háza három éve égett le. Akkor a tűz idején, melyben mindenüket elveszítették, négy gyerek közül két fiú volt otthon. Még írtak is róluk az újságok, mivel visszamentek a kutyákért az égő házba. Az egyik fiú volt az, aki a MOM tetején lévő faépítménybe is bemászott lánytestvérével.

A híradónak nyilatkozott a gyerekek anyja, aki elmondta, hogy a rendőrség most is azt gyanítja, hogy a gyerekek okozták a tűzet, és ugyanígy erre jutott három évvel ezelőtt a budaörsi rendőrség nyomozása is, amikor szintén azt állapították meg, hogy vélhetőleg az egyik fiú, Dominik állt a tűz mögött.

A nő elmondta azt is, hogy Dominik most nagyon rossz lelki állapotban van, amiért nem tudta megmenteni a húgát.

A rendőrség korábbi, keddi tájékoztatása szerint a tűzeset előtt az áldozat és két testvére a közeli parkban játszott. Amikor édesanyjuk beugrott egy közeli boltba vásárolni, két testvér átment a sportközponthoz.

A 11 éves fiú és a nyolcéves kislány felment az épület lezárt tetejére, majd az ablakon át bemásztak a használaton kívüli faházba, ahol a rendőrség szerint ők maguk okoztak tüzet. A gyerekek megpróbáltak menekülni a gyorsan terjedő tűz elől, de a kislány az építményben rekedt. A tűzoltók eszméletlen állapotban hozták ki, nem sikerült újraéleszteniük.

Bátyját a mentők kórházba szállították, a rendőrök ott hallgatták meg. A rendőrség szerint harmadik személy büntetőjogi felelőssége eddig nem merült fel az ügyben, melyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával nyomoznak ismeretlen tettes ellen.