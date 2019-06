„Remélem, mindannyian meghalnak” - Nagyüzemben drogozott be és erőszakolt meg nőket a legmenőbb klubokban Dél-Korea elitje

2019 januárjában feljelentést tett egy férfi a szöuli rendőrségen, miután a dél-koreai főváros egyik éjszakai klubjában, a Burning Sunban bántalmazta az egyik biztonsági őr. A Burning Sun Szöul elitnegyede, Gangnam egyik legmenőbb klubja, a hely egyik tulajdonosa Seungri, a Big Bang nevű K-pop együttes tagja.

A feljelentésből nyomozás, a nyomozásból pedig Dél-Korea legnagyobb szexbotránya lett, kiderült ugyanis, hogy a dél-koreai elit által látogatott klubban nemcsak drogokat árultak és fogyasztottak, de szervezett rendszert alakítottak ki prostituáltak beszervezésére és szórakozó nők bedrogozására, megerőszakolására és lefilmezésére is.

Az utóbbi 3 hónapban 354 embert tartóztatott le a rendőrség a botránnyal összefüggésben, közülük 87 személyt azért, mert prostitúcióban vagy nemi erőszakban segítettek, és már legalább 20 esetről derült ki, hogy a résztvevő nő drog hatása alatt volt. Az ügybe több dél-koreai híresség is belekeveredett, az azóta őrizetbe is vett Seungri mellett a K-pop szcéna több, eddig hisztérikus imádat tárgyát képező sztárját hallgatták ki, és még a Gangnam negyed dúsgazdagságát és gondtalan életstílusát kifigurázó sláger, a Gangnam Stlye előadójának, PSY-nek is le kellett ülnie a rendőrökkel, hogy a gyanúsítottakhoz fűződő kapcsolatáról beszéljen.

Az emberek felháborodását tovább fokozta, amikor kiderült, hogy popsztárok, tévés hírességek, sportolók és nagy hatalmú üzletemberek érintettsége miatt korábban a rendőrség nem egyszer segített eltussolni a Gangnam nightklubjai körül történt nemierőszak-ügyeket. A nyomozás során ráadásul az is kiderült, hogy a Burning Sun nem az egyetlen nightclub, ahol ilyesmi történik, az egész városnegyedben bevett gyakorlat, hogy klubok személyzete akár bedrogozott nőket is biztosít a dél-koreai uralkodóosztály erre vágyó, és rengeteget fizető tagjainak.

A BBC hosszú riportban számolt be a botrányról és a nyomozásról, ebben több, a gangnami éjszakát ismerő forrás is megszólal. Elmondták, hogy a klubokban külön embereket alkalmaznak arra, hogy szép nőket csábítsanak be, és ajánljanak fel a leggazdagabb vendégeknek. Az ő tevékenységük eredménye, hogy több olyan nőt is megerőszakoltak, akik simán csak bulizni mentek valamelyik klubba. Ezek a nők általában az este egy pontján egyszerűen elveszítik az eszméletüket, majd egy ismeretlen hotelszobában térnek magukhoz. Többen a rendőrséghez fordultak, a szervezetükben azonban ekkorra már nincsen kábítószer, az elkábításukra használt GHB ugyanis néhány óra alatt kiürül. Ha ez nem lenne elég, sokukat a rendőrök is lebeszéltek arról, hogy nagyon erőltessék az ügyet, ha pedig esetleg valaki mégis vállalta az eljárást, a gyanúsított azzal védekezett, hogy a szex konszenzuális volt, a nő saját elhatározásából hagyta el a klubot vele, maximum részeg volt.

Seungri a bíróságról jövet Fotó: ED JONES/AFP

A klubok ezen kívül prostituáltakat is alkalmaztak, több esetben fiatalkorúakat. Mindezt úgy, hogy Dél-Koreában a prostitúció minden formája illegális. A BBC riportjában megszólal egy lelkész is, aki sofőrként beépült az egyik nightklub munkatársai közé, miután gyanút fogott, hogy ott tinédzsereket kényszeríthetnek prostitúcióra. Azóta több lányt is megmentett a klubokból, volt köztük olyan is, akit először 13 évesen kényszerítettek szexre az egyik vendéggel.

Mikor a BBC riportere azt kérdezte, milyen sorsot remél azoknak, akik erre kényszerítették, a lelkész által megmentett egyik fiatal nő csak annyit mondott,

„Remélem, mindannyian meghalnak”.



A nyomozás során kiderült az is, hogy az erőszakokról gyakran videókat és fotókat is készítettek az elkövetők, amiket aztán egymásnak küldözgettek zárt beszélgetőcsoportokban. Ezekkel a videókkal zsarolhatták is az áldozataikat, azzal fenyegetve őket, hogy ha a rendőrséghez fordulnak, felteszik az internetre a felvételeket.

Dél-Koreában rendszeresen tüntetnek nőjogi szervezetek azért, hogy a nők nagyobb rendelkezési jogot kapjanak a saját testük felett, hogy a rendőrségen vegyék komolyabban a szexuális bántalmazásokról szóló bejelentéseiket, és hogy a hatóságok lépjenek fel keményebben az illegálisan készített, majd pornóoldalakra feltöltött felvételek ellen. Az országban több olyan bűnözőt és bűnözői csoportot is lelepleztek az elmúlt években, akik nők szoknyája alá fényképeztek vagy kamerálat telepítettek áruházak próbafülkéibe, hotelszobákba és tömegközlekedési eszközökre, majd ezek felvételeit az interneten árulták.

2019 márciusában a szöuli nőnapi tüntetésen az ilyen ügyek mellett a Burning Sun botrány miatt is tiltakoztak, ezért is szervezték Gangnamba a rendezvényt.