Végre itt a rég várt kánikula!

Ahogy azt vasárnap megígértem, a hét elejére meg is érkezett a rég várt kánikula. Most még istenes az idő, van,ahol csak 17 fok van (hajnali 5:40-kor, árnyékban), de pélául Budapesten már most 21 fokot mérnek. Árnyékban.

Ma túlnyomóan derűs, napos időre számíthatunk, a kevés gomolyfelhőből inkább csak nyugaton, délnyugaton fordulhat elő zápor, zivatar.

A sok napsütés hatására már délelőtt 26-27 fok lesz, délutánra pedig jellemzően már mindenhol legalább 30 fok. Enyhülést az éjszaka se hoz, késő estére is csak 22-26 fokig hűl le a levegő, hogy aztán szerdán folytatódjon a forróság.

Az Országos Meteorológiai szolgálat hat megyére - Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg - adott ki figyelmeztető előrejelzést hőség miatt. Ezekben a megyékben várhatóan meghaladja a 25 fokot a napi középhőmérséklet - amit a reggel hétkor, délután kettőkor és este kilenckor végzett mérések átlagából számítanak úgy, hogy a képletben az este felvett adatt kétszeres súllyal szerepel.