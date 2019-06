Az Egyesült Államokban van a venezuelai hírszerzés vezetője

A venezuelai hírszerzés vezetője az Egyesült Államokban tartózkodik - erősítette meg keddi sajtótájékoztatóján Washingtonban Elliott Abrams, az Egyesült Államok venezuelai különmegbízottja.



Az információt először a Washington Post című lap írta meg. A külügyminisztériumban tartott sajtótájékoztatón Abrams hangsúlyozta: Manuel Ricardo Christopher Figuera tábornokot "nem az Egyesült Államok hozta Washingtonba", de örömmel fogadták, hogy hétfőn megérkezett.

A különmegbízott kifejtette, hogy "reményekkel tölti el" Figuera Washingtonba érkezése, részben azért mert biztosan "sok mondanivalója lesz" a venezuelai helyzetről, részben pedig azért, mert döntése más katonai vezetőket is ösztökélhet, hogy elgondolkodjanak a jövőjükön. Abrams úgy vélte, hogy a tábornok olyan információkat is feltárhat a venezuelai rendszer működéséről, amelyek ismeretlenek a többi katonai vezető számára, és sokan rádöbbenhetnek, hogy a Maduro-rendszer nem érdemes a támogatásukra. Az amerikai diplomata kijelentette: Washington továbbra is támogatja Juan Guaidó venezuelai ellenzéki vezető Maduro elmozdítását célzó erőfeszítéseit. Mint mondta: a békés megoldás akadálya Venezuelában magának Maduro elnöknek a személye. Madurónak félre kell állnia - fűzte hozzá.

Az 55 éves Figuera tábornokot Nicolás Maduro venezuelai elnök keményvonalas támogatójaként tartották számon. Áprilisban - miután Juan Guaidó ellenzéki vezető hatalomátvételi kísérlete kudarcot vallott - Kolumbiába repült, ahol azóta is bujkált.

Maduro májusban azzal vádolta meg, hogy az amerikai Központi Hírszerző Ügynökségnek (CIA) dolgozik, sőt, hogy ő volt az elvetélt hatalomátvételi kísérlet egyik fő kidolgozója.

Az Egyesült Államok Figuerát is szankciókkal sújtotta, ám ezeket azon a napon feloldotta, amikor a tábornok Kolumbiába menekült.

A The Washington Post hétfőn közölt hosszas interjút Figuerával. A kolumbiai Bogotában készült interjúban a volt kémfőnök azt hangoztatta, hogy Venezuelában a helyzet "gyorsan megváltozhat". Megvédte ugyan korábbi politikai nézeteit - a néhai Hugo Chavez elnök híve volt -, de sajnálkozását fejezte ki, hogy az általa irányított hírszerző szervezet, a SEBIN törvénytelenül tartóztatott le és kínzott meg venezuelaiakat. "Nagy az adósságom azokkal szemben, akik még mindig börtönben vannak... sokan vannak ártatlanul börtönben, és én tartozom nekik" - fogalmazott. (MTI)