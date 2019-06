Folyóba fulladt apáról és lányáról készült fotó mutatja meg, milyen tragédiák történnek az amerikai-mexikói határon

Az El Salvador-i Óscar Alberto Martínez Ramírez és 23 hónapos lánya, Valeria vasárnap fulladtak bele egy folyóba, miközben megpróbáltak illegálisan bejutni az Egyesült Államok területére.

A két holttestről hétfő kora reggel Julia Le Duc készített fényképeket, melyek azóta ellepték a híroldalakat, és visszatérő vélemény, hogy apa és lánya haláláról készült fotó alkalmas lehet akár arra is, hogy sokak számára új megvilágításba helyezze a mexikói-amerikai határon zajló migrációs és humanitárius válságot.

Fotó: Julia Le Duc/AP

Az amerikai közbeszédben évek óta rengeteg szó esik a határnál zajló eseményekről, a Mexikón keresztül az Egyesült Államokba eljutni próbáló közép-amerikai emberekről, ugyanakkor ezek a viták általában ritkán térnek ki az érintett emberek személyes sorsára, történeteire. A közép-amerikai migránsok ügye biztonsági és határvédelmi, esetleg civilizációs kérdésként van tematizálva, amihez persze nagyban hozzájárul, hogy Trump már a kampánya óta erősen épített erre a retorikára.

A folyóba fulladt apa és lánya fotója ezzel szemben azoknak az embereknek a személyes tragédiáját mutathatja be, akik készek mindent feláldozni azért, hogy átjussanak a határ északi oldalára.

Nem véletlen, hogy a New York Times Le Duc fényképét máris azokhoz a jól ismert fotókhoz hasonlította, melyek az elmúlt évtizedekben képesek voltak új megvilágításban felmutatni egy tragédiát, amely ott zajlott mindenki szeme láttára, a világ mégsem vett róla igazán tudomást. A keselyű és az éhező kisgyerek fotója Szudánból, vagy a vízbe fulladt szíriai kisfiú, Alan Kurdi kiemeléséről készült fényképek voltak például hasonlók.

Ahogy a fotó terjedni kezdett kedden a közösségi oldalakon, az első hatása máris tapasztalható volt: demokrata képviselők többek között erre is hivatkozva nyújtottak be egy 4,5 milliárd dolláros rendkívül segélycsomagot, mellyel a határnál kialakult humanitárius válságot kezelnék. Sorra szólaltak meg a fotóval kapcsolatban demokrata elnökjelöltek is, többen is megrázkódtatásuknak és szégyenüknek adtak hangot.

A lap beszámolója szerint Joaquin Castro texasi demokrata képviselő szemmel láthatólag megrendülve beszélt a fotóról, és abban bízott, hogy a fénykép hatására az amerikai politikusok és a közvélemény hozzáállása is megváltozik.

A háromfős család múlt hét végére érkezett meg a Mexikó határán lévő Matamoros városába, ahol a család vízumkérelmet akart beadni az Egyesült Államokba. A helyi híd azonban le volt zárva, és kiderült, hogy akár hetekig is eltarthat, mire egyáltalán elkezdődhet az eljárás. Majd miközben bejárták a környéket, úgy ítélték meg, hogy át tudnak kelni a folyón.

Közösen vágtak neki a folyónak vasárnap délután, a férfi a lányával a hátán kezdett el úszni, felesége követte őket. A fotós, Le Duc elmondása szerint a feltételezések szerint a férfi már áttérhetett az amerikai oldalra, ahol letette a lányát, majd visszament, hogy a feleségének segítsen, de a lánya ekkor visszakerült a vízbe. Ahogy megfordult, hogy segítsen neki, mindkettejüket elnyelte a folyó. Holttestük hétfőn került elő, pár száz méterre onnan, ahol eltűntek.

Fotó: Julia Le Duc/AP

A mexikói elnök, Andrés Manuel López Obrador rendkívül sajnálatosnak nevezte a történteket, és arról beszélt, hogy ahogy az Egyesült Államok egyre több migráns beutazását utasítja el, addig lesznek emberek, akik a sivatagban vagy a folyóban vesztik életüket.

Vasárnap két kisgyereket, egy gyermeket és egy nőt is holttan találtak meg a Rio Grande völgyében, velük vélhetően a nagy hőség végezhetett. A hónap elején pedig egy indiai kisgyerek holttestét találták meg hatóságok Arizonában.

A mexikói oldalon menedékhelyet vezető ferences apáca, Isabel Turcios arról beszélt a Guardiannak, hogy helyi aktivisták próbálják figyelmeztetni az embereket, hogy ne kísértsék a sorsukat, és ne vágjanak neki a folyónak, de amióta az Egyesült Államok drasztikusan csökkentette azoknak a számát, akik egyáltalán menedékkérelmet adhatnak be, sokan elkeseredésükben mindennel megpróbálkoznak.

A helyzetet közben az is bonyolította, hogy az elmúlt hónapokban, a Trump által felvetett kereskedelmi büntetővámok bevezetésének elkerülése miatt Mexikó jelentős erőket vezényelt a határhoz, emiatt pedig többen eleve a veszélyesebb útvonalakon indulnak el.