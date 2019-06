Már csak egy hétig rendelhető a 444 kalauza Magyarország legjavához

Június elején indítottuk útjára a 444 jó hely Magyarországon kalauzunkat, a nagy sikerű 444 jó hely Budapesten utódját. Azt ígértük, hogy ha legalább 2000-en előjegyzik, novemberben megjelenik a kalauz, amiben a 444 szerkesztősége gyűjti össze Magyarország legjobb helyeit. Még valamivel több, mint 600 előfizetőre van szükségünk most, amikor egy hét van hátra az előrendelési időszak végéig.



Ide kattintva tudhatsz meg még többet a könyvről, akár még bele is olvashatsz. Fizethetsz bankkártyával vagy Paypallal is, aki pedig úgy gondolja, hogy ezen túl is szeretné támogatni a 444 szerkesztőségét, és van rá



50 000 forintja,

annak a könyv mellé meghívót is küldünk egy vacsorára, ahol a 444 szerzői majd személyesen is köszönetet mondanak a nagylelkűségért.

Kérdésed van? A

jo@444.hu

címen mindenre válaszolunk.