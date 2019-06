Gulyás: Az ártatlanság véleleme Farkas Flóriánt is megilleti

"Az ártatlanság véleleme Farkas Flóriánt is megilleti. Nyilvánvaló, hogy a program sikertelenségével kapcsolatos következményeket levontuk," válaszolta az RTL Klub kérdésére a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtök délelőtti Kormányinfón. Polt Péter legfőbb ügyész szerdán számolt be arról, hogy a Híd a munka világa program kirobbanása után még mindig nem történt gyanúsítotti kihallgatás. Gulyás szerint is "rombolja az intézmények iránti bizalmat" a hosszú nyomozás,

"de elsősorban az Európai Uniós iránti bizalmat rombolja. (..) Több mint három évig tartott az OLAF-vizsgálat."

A miniszter kijelentette: míg más uniós tagállamban nincs így, addig Magyarországon az ügyészség a kormánytól teljesen független működik.

"A Greco-jelentést nyilvánosságra fogjuk hozni, a kormány kommentárjaival,"

jelentette ki Gulyás. Az Európa Tanács éves korrupciós helyzetet vizsgáló jelentésének nyilvánosságra hozatalát négy éve blokkolja a kormány, egyedüli EU-tagállamként.