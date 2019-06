Karácsonyék felállítanak egy ellenzéki bizottságot, ami irányítja a pártok aktivistáit a kampányban

Karácsony Gergely zuglói polgármester, az ellenzéki főpolgármester-jelölti előválasztás MSZP-Párbeszéd színeiben induló győztese sajtótájékoztatón jelentette be, hogy egyeztetett a DK és a Momentum elnökével és főpolgármester-jelöltjeivel arról, hogy felállítanak egy bizottságot, ami irányítja az előválasztásban résztvevő pártok aktivistáit, és vezeti a kampányt. Azt mondta, 70 ezer önkéntesük van.

Karácsony azt mondta, reméli, hogy Kálmán Olgával, ahogy Kerner-Fronius Gáborral is közösen fognak dolgozni az önkormányzati választás előtt. Mint mondta, helyreállt a bizalom a pártok között. Erről írt korábban Gyurcsány Ferenc is.

Elmondta, hogy Gyurcsánnyal és Fekete-Győr Andrással, a Momentum elnökével is beszélt, és megállapodtak, bízik benne, hogy az LMP-vel és a Jobbikkal is sikerül megállapodniuk az egy esélyes jelölt indítása érdekében. Azt mondta, be kell kopogni minden budapesti ajtaján, egy klasszikus, 19. századi kampánnyal lehet ezt házról házra járva kompenzálni.

Karácsony szerint Tarlós rosszat akart neki, azért mondta, hogy neki drukkol, mert azt a látszatot próbálta kelteni, mintha Karácsony indulása a Fidesznek lenne jó, pedig nem. Szerinte Tarlós István azon kívül, hogy szapulta az ellenzéket, nem számolt be arról, mit ért el az elmúlt 5 évben Budapestért. Karácsony szerint semmit, erről is vitázna vele, reméli, Tarlós tényleg hajlandó lesz majd a vitára.

Az előválasztás győztese szerint, ahogyan a közvéleménykutatások is állítják, neki van a legnagyobb esélye legyőzni Tarlóst Budapesten, és az EP-választás eredménye is megmutatta, Budapesten többségben vannak azok a szavazók, akik az előválasztáson résztvevő pártokban, azaz a DK-ban, a Momentumban és az MSZP-ben bíznak.