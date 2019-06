Mi baja van Angela Merkelnek?

Nyolc napon belül másodszor kapta el fékezhetetlen remegőroham Angela Merkel német kancellárt.

Az első alkalommal a tűző napon várakozott. 2017-ben, mexikói látogatásán már történt vele hasonló, mindkét esetben nagy volt a hőség.

A kiszáradás okozhat ilyen tüneteket.

De most csütörtökön, amikor újra rátört a remegés, húsz fok se volt éppen Berlinben.

Megrázó volt látni, ahogy a világ egyik legnagyobb hatalmú embere egyszer csak rázkódni kezdett. Angela Merkel láthatóan nagy erőfeszítéseket tett a remegés megállítására, és hogy állva maradjon, miközben állt Ukrajna nemrég megválasztott elnöke mellett.

Nyolc napra rá Merkelt újra remegőroham kapta el az új német igazságügyi miniszter, Christine Lambrecht beiktatásán.





Merkel próbálta tartani magát, egy segédje pedig vizet ajánlott neki, amit ő visszautasított. A valamivel több mint egy perces videó csak Merkel küzdelmét mutatja, a helyszínen tartózkodó újságírók beszámolója szerint a kancellár hamar visszanyerte lélekjelenlétét.

De valami szemmel láthatóan nincs rendben Merkellel. Hogy mi, arról csak találgatni lehet, a német kancellária sietve tagadta, hogy bármi komoly baja lenne. "A kancellár jól van" - közölte szóvivője, Steffen Seibert, hozzátéve, hogy Merkel még csütörtökön útra kel Japánba, a G20 oszakai csúcstalálkozójára - oda időközben rendben meg is érkezett.

Angela Merkel érkezik a G20 oszakai csúcstalálkozó csoportképének készítésére 2019. június 28-án. Az előző nap a kancellárt fékezhetetlen remegés fogta el új igazságügyi minisztere beiktatásán. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A Telegraph által megkérdezett orvosok véleménye alapján még az is lehet, hogy éppen nem eltusolni akarnak valamit. A lapnak nyilatkozó több szakértő is elvetette azt, hogy a látványos remegés súlyosabb betegség, mondjuk Parkinson tünete lenne. Mint mondják, az éppen tomboló hőségben ez természetes, a kancellár valószínűleg csak kiszáradt a nagy melegben. Merkel maga is erre hivatkozott, állítása szerint mindkét alkalommal túl sok kávét és túl kevés vizet ivott.

Ráadásul a jobb emlékezetű újságírók azt is felidézték, hogy 2017 nyári mexikói látogatásán, egy rendkívül párás, meleg napon már látták így rázkódni a kancellárt.

Ez a múlt heti esetet még magyarázhatja is, akkor Merkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tűző napon várakoztak. Most csütörtökön viszont kimondottan hűvös volt, a Telegraph beszámolója szerint még húsz fok se volt a történtek idején - még ha az előző nap hőségrekordok is dőltek a városban.

A kancellár egészsége miatti aggályok politikai szempontból a lehető legrosszabbkor jönnek. Merkel ugyan már bejelentette, hogy hivatali ideje lejártával visszavonul, de a nyugodt hatalomátadást eleve bonyolítja a nagykoalíciós partner szociáldemokraták támogatottságának összeomlása. Az SPD a harmadik helyre szorult az EP-választásokon, ami után vezetőjük lemondásra kényszerült, és újra felerősödtek azok a hangok, amelyek szerint a pártnak ott kéne hagyni a nagykoalíciót. A kormány felbomlása a kereszténydemokratáknak se jönne jól. Merkel kiszemelt utódját, Annegret Kramp-Karrenbauert többen is bírálták az EP-kampányban nyújtott gyenge teljesítménye miatt - bár a párt első helyen végzett, de csökkent a támogatottsága, az EP-választások óta készült közvélemény-kutatások szerint pedig azóta még jobban a nyakukra nőttek a Zöldek. (Via The Telegraph)