Otthagyja az Apple-t az elmúlt évtizedek legnagyobb hatású formatervezője

Közleményben jelentette be a techvállalat formatervezője, Sir Jony Ive, hogy otthagyja az Applet, és saját vállalkozásba kezd, írja a BBC.

Fotó: Christoph Dernbach/dpa Picture-Alliance/AFP

Ive tervezte többek között az iMac-ek, az iPod-ok és az iPhone-ok külsejét is, az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb hatású formatervezőjévé válva így. Ive LoveForm néven indít saját kreatív vállalkozást, melynek az első ügyfele éppen az Apple lesz.

A brit designert, akit pár éve Erzsébet királynő lovaggá is ütött, méltatta most az Apple vezére, Tim Cook is, kiemelve, hogy Ive szerepét az Apple fellendítésében nem lehetne túlhangsúlyozni.

Ive közel 30 év után távozik, az új vállalatáról keveset tudni, de az biztos, hogy kaliforniai székhelyű lesz, és állítólag a viselhető technológiák tervezése felé mozdul majd el.

Ive 1996-ban vette át az Apple designrészlegének vezetését, egy olyan pillanatban, amikor a vállalat épp leépíteni volt kénytelen és rosszak voltak a kilátásaik. A fordulat már két évvel később bekövetkezett, előbb az iMac, majd nem sokkal később az iPod piacra dobásával. De Ive tervezte az iPhone-modelleket, a Macbook Air-t, illetve az iPadet és az Apple Watcht is.

Steve Jobs korábban azt mondta róla, hogy ha van spirituális partnere az Apple-nél, akkor az Jony. Ive egyik utolsó projektje az Apple új központjának, az Apple Parknak a megtervezése volt, melyben a Foster + Partners építészirodával működött együtt.

Az Apple egyelőre nem nevezte meg Ive utódját. 2012 óta Ive felelt a szoftveres és a hardware-s designért is, és az Apple szerint most ismét ketté lesz választva a két terület.