Igazi kis bomba az e-cigaretta, zsebben és szájban is robbanhat

A Salt Lake City-i elsőszámű gyerekkórház sürgősségi osztályának orvosai még sose láttak olyan sérüléseket, amivel 2018 márciusában jelentkezett náluk egy 17 éves fiatalember a szomszédos Nevada államból. Az ajkai megégtek, állkapcsa szilánkosra tört, alsó metszőfogai eltűntek, helyükön kétcentis lyuk tátongott.

A fiatalember szájában egy elektromos cigaretta robbant szét. Az övé volt az első feljegyzett eset, amiben egy tinédzser szenvedett sérüléseket e-cigaretta felrobbanásától, a részletekről kezelőorvosai a New England Journal of Medicine, a világ egyik legelismertebb orvosi folyóiratának júniusi számában számoltak be.

A gyermekorvosokat meglephette az eset, pedig nem egyedi. Bár erre vonatkozó konkrét nyilvántartás nincs, egy amerikai kutatócsoport a British Medical Journal a dohányzás egészségügyi hatásaival foglalkozó szaklapjában, a Tobacco Controlban megjelent tanulmányában a fogyasztóvédelmi és baleseti statisztikák elemzése alapján arra jutott, hogy 2015-17 között csak az USA-ban 2035 sérülést okozhatott felrobbanó elektromos cigaretta.

Ezek pedig az eszköz jellegéből adódóan rendkívül kellemetlen és súlyos sérülések, mivel az e-cigaretta, ahogy az USFA megjegyzi, "intim eszköz". Az esetek 62 százalékában nadrágzsebben robbant, sérüléseket okozva akár a nemi szervekben is. Ha pedig nem zsebben, akkor a kézben vagy szájban van. Ez utóbbi robbanások a legveszélyesebbek, legalább két halálos balesetről is tudunk. Idén egy texasi férfi nyaki ütőerét vágta át egy szétrobbanó e-cigaretta repesze, 2018-ban pedig a robbanástól az áldozat agyába fúródott egy letörő darab.

"A kölköknek fogalmuk sincs, hogy ez megtörténhet. A szüleiknek se" - nyilatkozta a Popular Science-nek a nevadai fiút kezelő Katie Russel. Pedig látjuk, hogy megtörténhet. Hogy miért? Az e-cigaretták lítiumos akkumulátorokat használnak - ezek szoktak felrobbanni a repülőkön a mobiltelefonokban. Ezeknél nagyon fontos, hogy a negatív és a pozitív töltésű oldalaik ne érintkezzenek, ezt általában egy vékony műanyaglappal oldják meg, amin a töltött részecskék még át tudnak jutni. Ha ez a lapka megreped, akkor viszont az egész akku forrósodni kezd. Ez önmagában is veszélyes, de az e-cigikben még az elpárologtatott folyadék maga is rendkívül lobbanékony.

A Massachusetts General Hospital kutatói szerint leginkább az újratölthető e-cigik a legveszélyesebbek. Ezek az eldobható e-cigaretták zárt rendszereivel szemben nyitottak, az elem is és a folyadéktároló is újratölthető, így nagyobb a kockázata sérülésnek és érintkezésnek.

A kutatók szerint ez azért is különösen veszélyes, mert az e-cigarettát a gyártók a cigaretta egészségesebb alternatívájaként kínálják. A nevadai fiú például leszokni próbált vele, amiben az édesanyja még támogatta is - ő vette a felrobbant eszközt. A felmérések szerint az e-cigi rohamosan terjed az amerikai fiatalok korében, a végzős gimnazisták 40 százaléka próbálta legalább egyszer az elmúlt 12 hónapban a statisztikák szerint.

Ha pedig többen használják, többek zsebében, kezében, szájában robbanhat fel. Ez már a hatóságokat is lépésre kényszerítette, a területet szabályozó Gyógy- és Élelmiszerbiztonsági Hatóság (FDA) első körben csak ajánlásokat adott ki a biztonságos használatra, és már dolgozik a biztonsági előírásokon, mert jelenleg még nem követelnek meg ilyen teszteket a gyártóktól.

Egyes városok ennél drasztikusabb lépéseket tettek. San Franciscóban a múlt héten rendeletben függesztették fel az e-cigaretták forgalmazását mindaddig, amíg nem lesznek tesztelve és hatósági engedélyt nem kapnak az eszközök.