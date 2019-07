Orbán: Egy hétgyerekes német családanyát választottunk meg a Bizottság élére

A magyar miniszterelnök a tisztújításról döntő uniós csúcs után a köztévének értékelte a történteket kedd este. Orbán Viktor azt mondta, hogy a gazdaságpolitikával, a migrációs politikával és a nemzeteknek megadott tisztelettel egyaránt voltak gondok, ezért bőven van feladat, de most az esélyek a problémák megoldására sokkal jobbak, mint korábban voltak.

Arról, hogy végül sem Manfred Weberből, sem Frans Timmermansból nem lett jelölt Orbán azt mondta: „Volt két olyan jelölt, amelyek Magyarország számára egyértelműen több mint rosszak lettek volna, hiszen korábban már bizonyítékát adták annak, hogy nem tisztelik Magyarországot és nem tisztelik a magyarokat. Ezt sikerült megakadályoznunk. Ez a jó hír.”

Ursula von der Leyen német védelmi miniszter jelöléséről pedig azt annyit jegyzett meg, hogy

„egy hétgyerekes német családanyát választottunk meg a Bizottság élére. Ez már önmagában sokat elárul arról, hogy fordulat várható Európában”.

Pedig von der Leyen fideszes szempontból nem számít álomjelöltnek:

Fotó: Dursun Aydemir/Anadolu Agency

A miniszterelnök úgy látja, hogy véleménykülönbségek továbbra is vannak, ezért a jövőben harcok lesznek. Azt mondta, hogy fontos győzelmet arattak, de a nemzetközi politikában mindig új viták jönnek elő. Viszont most már „erőnk is van”, hogy érvényt szerezzünk az akaratunknak.



Bár a jelenlegi állás szerint egyetlen kelet-európai politikust sem sikerült kulcspozícióba juttatni, Orbán mégis úgy látja, hogy a közép-európai térség, a visegrádi négyek (V4 - Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia) szerepe a mostani eseményektől függetlenül is kiemelt. Ez a szövetség sikertörténetnek számít. Bár vannak más országok is, amelyek együttműködnek egymással, de egyikük sem annyira szolidáris a partnereivel, mint jelenleg a V4-ek tagjai. (via MTI)