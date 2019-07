Ursula von der Leyent jelölik az Európai Bizottság élére

Kedd délután az uniós csúcson az európai állam- és kormányfők megállapodtak arról, hogy a német kormány védelmi miniszterét, Ursula von der Leyent jelöljék az Európai Bizottság új elnökének. Ezt Donald Tusk tanácsi elnök jelentette be a Twitteren:

A magyar kormány már pár órával korábban bejelentette, hogy a V4-es országokkal együtt támogatják von der Leyen jelölését. Ezután még az Európai Parlamentnek is meg kell szavaznia a jelöltet. Pedig von der Leyen fideszes szempontból nem számít álomjelöltnek:

a CDU-n belül Angela Merkel egyik szoros szövetségesének tartották;

ugyanakkor Merkellel ellentétben von der Leyen két éve megszavazta a melegházasság engedélyezését;

öt éve munkaügyi miniszterként pedig arról beszélt, amitől a magyar kormánypárt a legjobban irtózik: Európai Egyesült Államokat akart létrehozni svájci, német és amerikai mintára. A legfontosabb pénzügyi, adózási és gazdaságpolitikai kérdéseket az EU hatáskörébe vonta volna.

2014-ben pedig a saját házában fogadott egy szíriai menekültet.

Ursula von der Leyen Fotó: UWE ANSPACH/dpa Picture-Alliance/AFP

Ezzel Ursula von der Leyen lehet az Európai Bizottság első női elnöke.

Angela Merkel német kancellár először az Európai Néppárt német csúcsjelöltjét, Manfred Weber jelölését támogatta, majd amikor ezt az Európai Tanácsban megfúrták, a holland, szociáldemokrata Frans Timmermans mögé állt be, de ezt sem sikerült átvinnie. Végül most az egyik párttársát és miniszterét jelölték az elnöki székbe.

Kedd este Manfred Weber bejelentette visszalépését az Európai Néppárt csúcsjelöltségétől a pártcsalád strasbourgi frakcióülésén. „Folytatom a harcot egy demokratikus Európáért. Megtiszteltetés volt ez a munka az EPP és Európa érdekében” - mondta Weber a szóvivője, Christian Hügel. A Spiegel szerint később Weber Európai Parlament elnöki pozíciójával vigasztalódhat, de csak két és fél év múlva, mert a ciklus első felére egy szocialistát választanak.



Tusk Twitteréről az is kiderül, hogy Christine Lagarde-ot, az IMF elnökét javasolják az Európai Központi Bank élére. Az uniós csúcs előtt lehetett hallani arról, hogy von der Leyen nevét Emmanuel Macron francia elnök dobhatta be, mert azt akarta, hogy nők kerüljenek a vezető pozíciókba, ami a gyakorlatban a francia Lagarde jelölését is jelentette.

Az Európai Tanács következő elnöke pedig Charles Michel belga miniszterelnök lehet.

A spanyol, szocialista külügyminiszter Josep Borrell Fontelles pedig az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője lehet.