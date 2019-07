Elengedte a meccsét, nem ment a labdák után, a wimbledoni szervezők visszavonták a teljes, 16 millió forintos pénzdíját

Tomic a semmiért ütöget Tsonga ellen. Fotó: BEN STANSALL/AFP

Egyre jobban megéri bejutni a wimbledoni füvespályás tenisztornára: az első fordulóban azonnal kiesők pénzdíja 2011 óta a négyszeresére, 11500 fontról 45 ezer fontra, azaz kábé 16 millió 200 ezer forintra nőtt. De pont négyszer rosszabb érzés az is, ha az embertől elveszik ezt az összeget. Márpedig most ez történt az ausztrál Bernard Tomic-csal, akit a szervezők ma hivatalosan is megfosztottak a neki járó pénzdíjtól.



Az ok az, hogy a francia Jo-Wilfried Tsonga elleni elsőfordulós meccsén Tomic egyszerűen nem volt hajlandó rendesen játszani: ha egy labda nem karnyújtásnyi távolságban érkezett, lépni sem volt hajlandó utána, gyakran a szerváit sem vette komolyan, az egészet hagyta a francba, így végül 58 perc alatt kapott ki, ami a második leggyorsabb vereség volt, amióta számon tartják az ilyesmit Wimbledonban. A BBC kommentátora ettől majd megőrült, gyalázatot, szégyent és hasonlókat emlegetett a közvetítés közben. Tomic érdektelensége olyan fokú volt, hogy bár a meccset nem is három 0-6-os játszmával, hanem 1-6, 4-6, 1-6-ra vesztette el, végül megfosztották a pénzdíjától. A szervezők a lehetséges maximumbüntetésről szóló döntést a meccsbíró véleménye alapján hozták meg.

Az ausztrál ráadásul pontosan tudhatta, kikkel szórakozik és mit kockáztat: két évvel ezelőtt ugyanitt ugyanis 11 ezer fontra büntették és az ütőszponzorát is elvesztette, mivel a Misha Zverev ellen lélektelen, elsőfordulós veresége után olyanokat nyilatkozott, hogy nagyon unta a meccset és az edzőjét sem igazi sérülés miatt hívta be közben.

(via Guardian)