„Igen, szándékosan lőttem mellbe Nadalt, ennyi Grand Slam után, ennyi pénzzel a bankszámláján csak kibírja valahogy”

Sistergős meccsre volt kilátás csütörtökön a wimbledoni centerpályán a torna harmadik körében: az ausztrál Nick Kyrgios ellenfele a harmadik kiemelt spanyol Rafael Nadal volt.

Kyrgios eleve híres arról, hogy az egyik legnagyobb bunkó, aki valaha teniszpályára tévedt, nem sokat ad a sportszerűségre, se a népszerűségre, miközben néha elképesztő ütései vannak; de Nadallal különösen balhés meccseket szoktak játszani, főleg miután 2014-ben Kyrgios ugyanitt kiütötte a spanyolt. A mostani viszont minden eddigi csatájukon túltett.

Kyrgios nagyon rákészült a meccsre: előző este 11-ig piált, dumált és csajozott a wimbledoni teniszklubtól 15 percre lévő a Dog and Fox pubban, ahol haverokkal és újságírókkal közösen melegített a másnapi meccsre. És a felszívás nagyon jól sikerült. A meccs a csúcspontja a harmadik szettben jött el, amikor

egy ponton Kyrgios tenyeressel szándékosan mellbe lőtte Nadalt.

Az előfordul, hogy meccs hevében a labda testet talál, és ilyenkor illik is elnézést kérni, de az ausztrálnak ez eszébe se jutott, amiért Nadal csúnyán is nézett vissza rá. Nem csoda, ha a meccs utáni sajtótájékoztatón rákérdeztek az esetre Kyrgiosnál:

„Nem érdekel, minek kérjek elnézést? Mittudomén hány Grand Slam-e van, és rengeteg pénze a bankban, egy mellkasra lőtt ütést talán csak kibír. Igen, rá utaztam, mellbe akartam lőni.”

Kyrgiosra jellemző, hogy az elképesztő tufasága közben néha zseniális dolgokra is képes a teniszpályán, és így volt ez most csütörtökön is. Ütött például egy egészen megalázó, alulról indított szervát:



És ugyanezen a meccsen ütött egy laza 230 km/h-s szervát is. Hagyján, hogy ez ezen a tornán messze a legerősebb volt, de

az egész ATP-sorozat történetében a második leggyorsabb, amit valaha mértek! A meccset végül természetesen Nadal nyerte 6:3, 3:6, 7:6 (7-5), 7:6 (7-3) arányban, úgyhogy ma este a Dog and Fox pub közönsége alighanem újra élvezheti Kyrgios társaságát.

Fun fact: a meccs végén kezet fogtak!