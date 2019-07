Donald Trump szerint a függetlenségi háborúban, majd 225 éve az amerikai hadsereg megszállta a reptereket

Donald Trump a beszéde előtt átrepülő vadászgépeket nézi a szakadó esőben. Beszédében aztán azt állította, hogy 1775-ben, a függetlenségi háború kezdetén az amerikai katonák átvették a reptereket. Fotó: TASOS KATOPODIS/AFP

"Az embereink kiálltak a rep... [érthetetlen]. [Érthetetlen] a sáncokat. Átvették a reptereket" - harsogta július 4-án, hagyománytörő ünnepi beszédében Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke. A sánc angolul "rampart", és az elhangzottak alapján úgy tűnik, hogy talán ehelyett akart elsőre repteret (airport) mondani, de akkor még sikerült visszanyelnie. Aztán csak kimondta, hogy a függetlenségi háborúban harcoló amerikaiak a repülőgép feltalálása előtt bő 125 évvel már reptereket vettek át. A "sánc" kifejezés amúgy az amerikai himnusz második versszakában is szerepel, ismert kifejezésnek is mondhatnánk.

A nyelve bárkinek megbotolhat, de Trump annyi ostobaságot hordott össze a beszédében, hogy nem lehet szimplán erről szó. A repteres elszólás előtt ugyanis még kijelentette, hogy a függetlenségi háborúban harcoló hadsereget - a Kontinentális Hadsereget - George Washingtonról nevezték el. Arról a Washingtonról (vagy ezek szerint Continentalról), aki szerinte a Delawaron legyőzte a britek főparancsnokát, a yorktowni Cornwallist. Cornwallis tábornok életében Yorktown valóban jelentős város, de nem születése helye. Ő ugyanis nem Amerikában, hanem Nagy-Britanniában, azon belül is Londonban született. Yorktownban csak legyőzték. Mivel ez a függetlenségi háború legfontosabb ütközete volt, az amerikai haderő gyakorta szokta elnevezni róla a hadihajóit, csak repülőhordozóból kettő kapta ezt a nevet.

A Washington Post kommentárja szerint az legalábbis biztosnak tűnik, hogy Trump nem igazán tud súgógépről olvasni. Így olvashatta azt, hogy Washington a yorktowni Cornwallist győzte le ("seized victory from Cornwallis of Yorktown"), nem pedig Yorktownnál győzte le Cornwallist ("seized victory from Cornwallis at Yorktown"). És valószínűleg a Washingtonról és a hadseregről szóló mondatban sem az "elnevezte" ige szerepelhetett eredetileg a szövegében.

De olvasási nehézségei nem magyarázzák beszéde általános színvonalát. Seth Collar, a Willamette Egyetem történészprofesszora szerint az olyan volt, "mintha egy dühös nagyapa olvasná fel egy ötödikes iskolás olvasónaplóját az amerikai hadtörténetről".