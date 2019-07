Georg Spöttle lett a Fidesz képviselőjelöltje Szentesen

Az UFÓ-szakértőből lett _____""""""biztonságpolitikai szakértőt"""""""_____, Georg Spöttlét indítja a Fidesz Szentesen képviselőjelöltként az első választókörzetben.

Ezt Spöttle maga jelentette be Facebook-oldalán. Mint fogalmazott,

lassan, 13 éve hogy megláttam itt egy gyönyörű lányt és azóta második hazám lett ez a tündéri kisváros.

Spöttle életútjáról korábban részletesen is írtunk, érdemes újraolvasni most ezt a cikkünket. Többek között az is kiderül belőle, hogy hogyan vizsgálták át földönkívüliek többször is tetőtől talpig a Fidesz friss politikusát.

A város polgármesterjelöltje a Fidesz részéről amúgy egy szomszéd településről érkezik: Gémes László eddig Szegvár élén volt. Kapott a kampány egy új logót is, amin nem vitték túlzásba a fideszes vonal kihangsúlyozását: