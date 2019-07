Váczi Zoltán a nyilatkozatával futballtörténelmet írt az új Vasas-stadion megnyitója után

Többek között a Vasas-DAC nyitómeccset felvezető gálamaccsekkel avatták fel a Vasas új stadionját péntek este. Az egyik ilyenen játszott az angyalföldi csapat 90-es évek végi legendás csatára, Váczi Zoltán is. A Nemzeti Sport utána rövid nyilatkozatokat kért pár főszereplőtől,. A maga idejében a meccsek előtt kompromisszummentesen cigizgető, de így is mindenkinél ügyesebb Váczi pedig most sem kötött kompromisszumot, és ezt mondta:

"Gyönyörű az új aréna, de nekem nem kötődnek hozzá emlékeim, számomra a régi marad az igazi Vasas-stadion, ott értem el szép sikereket. Boldogan léptem pályára a gálameccsen, külön erre az alkalomra vettem egy cipőt, azt most kiteszem otthon a falra emlékül, hogy játszottam a megnyitón, de többé szerintem nem jövök ebbe a stadionba.”

Feállva tapsolok, mint annak idején, pedig nem is vagyok Vasasos, de ami jó, az jó: aki egyszer király volt, az szerencsére király is marad: