Csapat nincs, egymilliárdos röplabdacsarnok mégis épülne Veresegyházán

Az mfor.hu ír arról, hogy a veresegyházi közgyűlés június 28-ai ülésén egy TAO-támogatásból épülő röplabda csarnokról egyeztetett.

Mint írják, az ülés egyetlen napirendi pontja volt a "Veresegyházi Katolikus Gimnázium épületegyütteséhez kapcsolódó röplabda-munkacsarnok építésének támogatása", és ezt még az sem árnyékolta be, hogy a helyi sportegyesületnek nincs röplabda szakága. De ez nem példanélküli a TAO-s építkezések esetén, van egy kiskapu, ami lehetőséget ad erre, annyi kell csak, hogy a beruházni kívánó szervezet összeálljon egy olyan egyesülettel, melynek van megfelelő szakága és csapata.

Az előterjesztés szerint a néhány éve épített gimnázium fenntartója a Váci Egyházmegye, és

"A fejlesztés folytatásaképpen a Veresegyházi Katolikus Gimnázium számára tornacsarnok építése szükséges. A beruházás megvalósítása állami támogatás felhasználása érdekében sportegyesülettel (Gödöllői Röplabda Klub) való együttműködés keretében valósul meg, mint röplabda-munkacsarnok."

Ezt a beruházást önrész mellett TAO-támogatásból valósítanák meg, összesen 1,008 milliárd forintból. Ehhez 706 ezer forint jönne TAO-ból, az egyház pedig 231 milliót tenne hozzá, míg az önkormányzat 70,8 millió forintot. Mint az mfor.hu írja, ezt a pénzt egyébként az önkormányzat a szükséges telkek megvásárlásához biztosítja az egyházmegye részére, utófinanszírozás formájában. Az előterjesztés szerint

"az építendő röplabda-munkacsarnok a gimnazisták testnevelése és a röplabda-utánpótlásnevelés mellett az egyházzal egyeztetett, a városban működő más sportágak részére is biztosít teremhez jutási lehetőséget és szolgálja a város kulturális és társadalmi életét is".

Mint az mfor.hu írja, a városban nem ez az első sportcélú nagyberuházás: évek óta húzódik egy kézilabda-munkacsarnok felépítése, mely a kezdetek óta rengeteget drágult. Mint kiderült május végén, egyetlen ajánlat érkezett, 3,2 milliárd forintról, míg TAO-ból csak 2,7 milliárd áll rendelkezésre, ezért a hiányzó összeg pótlása érdekében a város kezdeményezte a kézilabda szövetségnél a TAO-keret megnövelését.

A lap cikke kitér arra is, hogy zajlik már a kosárlabda csarnok kivitelezése is, mellyel kapcsolatban egy bámulatos TAO-trükköt is bevetett a város vezetése: TAO-ból finanszírozzák a TAO-ból felépülő kosárcsarnok önrészét is. A TAO-t ugyanis telekvásárlásra is fel lehet használni, ezért az ingatlant majdnem annyiért adják el a sportegyesületnek, mint amennyi önrészt a városnak be kell tolnia a projektbe, z egyesület az ingatlan vételárát pedig TAO-támogatásból fedezte.