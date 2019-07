Meghalt Cameron Boyce, a 20 éves Disney-sztár

„Nehéz szívvel tudatjuk, hogy ma reggel elvesztettük Cameront. Álmában halt meg, egy olyan rohamban, amely a kezelés alatt álló betegségével függött össze” - írta a család. „Össze vagyunk törve, és a magánéletünk tiszteletben tartását kérjük ebben a hihetetlenül nehéz időszakban, amikor gyászoljuk a mi drága fiunkat és testvérünket.”

Hogy milyen betegségről van szó pontosan, azt a CNN szerint nem lehet tudni.

2017 Fotó: Joe Scarnici/AFP

Cameron Boyce nem egészen 10 évesen tűnt fel először a képernyőn a Tükrök című horrorban, azóta pedig számos tévéfilmben és sorozatban szerepelt, elsősorban a Disney Channelen.

A csatorna közleménye szerint Cameron Boyce kiskorától kezdve arról álmodott, hogy kiemelkedő tehetségét megossza a világgal, és arra is vágyott, hogy változást érjen el a világban a humanitárius munkájával.

A Kikiwaka tábor és a Jessie című sorozatai most is futnak a magyar nyelvű csatornán, de az Utódok és annak folytatása is műsoron van. (BuzzFeed, CNN)