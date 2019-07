Több százan tüntettek a győri egyházi iskola előtt, mert a püspök indoklás nélkül lecseréli a népszerű igazgatót

A magyar katolikus egyházban nem gyakran fordul elő ilyen nyílt ellenállás egy püspöki döntéssel szemben, de a győri Apor Vilmos Iskolaközpont vezetőjének leváltása váratlanul elszánt kiállásra sarkallt sokakat.

Pénteken jelent meg az első hír Veres András püspök döntéséről, hogy augusztus 1-től már új igazgató vezeti az iskolát. Az intézményben 25 éve dolgozó, azt 5 éve vezető Kiss Zoltánt úgy cseréli le a püspök egy másik városból érkező külsősre, hogy arról se a tanárokkal, se a szülőkkel nem egyeztetett, a bejelentés ráadásul pont a nyári szünetben érkezik, amikor nehezebb reagálnia a közösségnek.

Az igazgatónak annyit mondott a püspök, hogy nem tudja rajta keresztül véghez vinni az iskolában azokat a változtatásokat, amiket szeretne, de hivatalos indoklás nincs.

Benkovich Ferenc, az iskolát építtető plébános és Kiss Zoltán leváltott igazgató a tüntetésen Fotó: Facebook/Szemlélek

A szülői munkaközösség viszont aktivizálta magát, levelet írt magának Veres püspöknek, valamint Borkai Zsoltnak, Győr polgármesterének és Michael Blume apostoli nunciusnak is, Ferenc pápa magyarországi nagykövetének. A levelekből az derül ki, hogy az iskola körüli közösség nagyon erős, ami a Szemlélek szerint annak is köszönhető, hogy a 26 éve nulláról indult iskola és a közeli Szentlélek templom esetében „tényleg szó szerint kell érteni az építkezést:

a hívek saját maguk is keverték a maltert, rakták a téglákat, tevékenyen kivették a részüket a létesítmények működésének megalapozásában”.

Ezért aztán az elmúlt néhány napban nem csak leveleket írtak a szülők, hanem petíciót indítottak, amelyet már el is jutottak a püspökséghez, illetve vasárnapra demonstrációt szerveztek.

A megyei lap tudósítása szerint több százan voltak az iskolánál, nekem az egyik résztvevő 800-at mondott.

A diákönkormányzat és a szülői munkaközösség vezetői mellett felszólalt Benkovich Ferenc, az iskolaközpont püspöki biztosa is, aki a pápától idézett:„Fáradhatatlanul keressük azt, ahol a szívek laknak, azzal a törékeny, de elpusztíthatatlan bizonyossággal, hogy az igazság érvényesül.”

A gyertyagyújtással egybekötött demonstráción felszólalt az igazgató is, aki egy szombati, Szemléleknek adott interjúban azt mondta: „őszinte, korrekt kommunikációra lenne szükség, ez most hiányzik a püspök részéről. Mindig van lehetőség a fejlődésre, nálunk is akad javítanivaló, de a szülőkkel összefogva működött eddig az iskola, és ezen az úton szeretnénk továbbra is járni.”

A püspökség azóta sem reagált semmit, a szülőknek se, a médiának se.