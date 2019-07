Élőben jelentkezett be a Fox News egy francia sportbárból, az amerikai szurkolók Fuck Trump-kórusban törtek ki

Élő franciaországi bejelentkezéssel dobta fel az amerikai női futballválogatott vb-győzelméről szóló tudósítását az amerikai Fox News hírcsatorna. A jobbos, Trump-támogató tévé nem igazán gondolta át ezt a dolgot, mivel mind a válogatott, mind annak szurkolótábora nyíltan utálja az elnököt. A győzelmi mámorban ünneplő szurkolók ennek megfelelően életerős “Fuck Trump” skandálással dobták fel az élő bejelentkezést.

A viszony akkor mérgesedett el igazán, amikor Megan Rapinoe, a csapat legnagyobb sztárja, a vébé későbbi gólkirálya a torna közben arról nyilatkozott, hogy ha nyernének, nem fog elmenni a “kibaszott Fehér Házba”, mire Trump twitben szólt be neki, arról írva, hogy akkor szájaljon majd, ha nyerni is tud. Rapinoe nemcsak a csapataranyat nyerte meg végül, hanem ő lett a torna gólkirálya is. Rapinoe amúgy is nyíltan vállalja a kritikus véleményét mindenféle közéleti témákban, az amerikai himnuszt például Colin Kaepernick amerikaifocista antirasszista tiltakozó akciójához csatlakozva nem énekli a meccsek előtt. De a FIFA-ról is többször elmondta a véleményét, amiért kevesebbet fizetnek a női játékosoknak és szinte ugyanarra az időpontra szervezték a női vébé és a Copa America döntőjét.