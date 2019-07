Macron és a liberális frakció is Kövesit támogatják

Az EP korábban ALDE, most már Renew Europe névre hallgató liberális frakciójának új vezetője megállapodott Emmanuel Macron francia elnökkel arról, hogy az európai főügyészi posztra Emmanuel Macron is a román Laura Codruta Kövesit támogatja. Ezt maga Dacian Ciolos jelentette be.

Macron támogatása ebben az esetben azért jelent sokat, mert a főügyészi posztért az Európai Parlament által támogatott Kövesi ellenfele a Bizottság jelöltje, a francia Jean-Francois Bohnert. Volt eddig. Kiderült ugyanis, hogy Bohnert az esélyes a francia korrupcióellenes szerv, a Nemzeti Pénzügyi Ügyészség vezetői pozíciójára, ha pedig megkapja, kiszáll az európai posztért zajló vetélkedésből. Macron persze jelölhetett volna egy újabb franciát, de ettől most a jelek szerint visszalép.

Kövesi romániai korrupcióellenes főügyészként a korrupt román politikai elit kegyetlen felelősségre vonója és ellenfele volt, ezért az ország kormánya eddig nem támogatta a kinevezését, bár Viorica Dancila miniszterelnök a hétvégén egy nyilatkozatában már nem zárta ki kategorikusan a támogatását.

Ha Kövesi végül befut, ő lehet az egyetlen kelet-európai az EP kulcspozícióira jelölt új vezetők közül, bár az szinte biztos, hogy a korrupciós vádakkal illetett régióbeli kormányok közül nem mindegyik örül ennek.

