Büdös arab cigány migránsnak nevezték DJ Snake-et Lotfi Begi telefonjáról, de szerinte nem ő írta az üzenetet, hanem a haverjai

Lotfi Begi

Csavaros magyarázattal állt elő a nagyközönségnek talán a Compact Disco frontembereként leginkább ismerős perzsa származású magyar producer-DJ, Lofti Behnam, művésznevén Lotfi Begi a nemzetközi zenei életet felkavaró friss rasszista botrányról.



A sztori ténynek tekinthető része a következő:

A globális megasztárnak számító francia DJ Snake a Balaton Sound egyik sztárfellépője lett volna, de szinte az utolsó pillanatban lemondta a fellépését. Ezek után a hétvégén Lotfi Begi magyar nyelven odakommentelte az egyik insta-posztja alá, hogy

"Drága testvérem, talán a Balaton Soundot se kellene kihagynod! Gyönyörű a BALATON, a magyar lányokról nem is beszélve, és ugye a gulyás levest is ki kellene próbálnod!"

DJ Snake

A rákövetkező nap DJ Snake egy 24 óra alatt eltűnő Insta-storyt publikált arról, hogy a kommentelés után Lotfi Begi egy hosszabb, tört angolsággal írt trágár, agresszív, rasszista privát üzenetet küldött neki, amiben olyanokat írt neki, hogy



""(..) mekkora hazug vagy, kibaszott vicc az indoklás, amivel lemondtad a Balaton Sound-os bulit! Kibasztál az itteni rajongóiddal...Igazán tehetséges fickó vagy, de a pénz és a hírnév elvették az eszedet! Micsoda vicc a Beats-es filmed arról, hogy Párizs egyik szegénynegyedéből származol. Te csak egy büdös cigány migráns arab vagy a szar Algériából! Ott kellett volna maradnod..."



(A filmes mondat arra utal, hogy a Dr Dre-féle luxus fülhallgatómárka, a Beats pár éve forgatott egy promóciós videót, amiben DJ Snake arról mesél, hogyan lett világhírű DJ/zenész egy szegények által lakott, reménytelen párizsi külvárosi lakótelepről indulva, a zenén kívül semmihez sem értő, annyira félénk gyerekként, aki táncolni sem mert a bulikban, ezért kezdett DJ-zni.)

Az Insta-sztoriban Snake megkérte a Snake Army néven futó rajongótáborát, hogy "rombolják le" Lotfi Begi insta-oldalát.

A rajongók meg is jelentek és el is kezdtek kommentelni, hogy Lotfi Begi mostanra le is szedje az oldalát.

A magyar és a nemzetközi kommentelőkultúra közötti különbséget remekül mutatja, hogy a durva rasszista sértést megtorolni érkező elvakult rajongók olyan modorban szólnak be Loftinak, ami nálunk kábé egy diplomavédés hangvétele lenne a Hittudományi Főiskolán.

vagy

Ezekről a kommentekről írta az eseményekre ma, vagyis kedden egy hosszabb fb-posztban reagáló Lotfi , hogy

„Ma reggel úgy ébredtem, hogy rám szakadt egy óriási lavina, és egy olyan gyűlölethullám, amilyet még nem tapasztaltam”

hogy utána ezzel a magyarázatot adjon arra, hogy szerinte mi is történt valójában:

"Történt ugyanis hogy három napja amikor kiderült hogy DJ SNAKE lemondta a balatoni fellépését irtam egy vicces kommentet az egyik képe alá szándékosan magyarul. Mi jelenleg is a balatonon vagyunk egy nagyobb társasággal töltjük a nyaralásunkat, akiknek megmutattam ezt a képet és jót röhögtünk rajta!

Egy ilyen társaságban mindig van egy olyan ember aki azt gondolja hogy jó ötlet (főleg néhány pohár ital után) megviccelni a másikat a telefonjával. Ugyanis elkövettem azt a hibát hogy kint hagytam a telefont náluk mert arról hallgattuk a zenét, én meg elmentem lefeküdni.

Sajnos ennek az lett a következménye hogy küldtek egy üzenetet Dj Snake-nek ami nagyon bántó és durva volt! Konkrétan lemigránsozták ami az én számból azért is teljesen abszurd mert hogy én is bevándorló családban nőttem fel. "

A "tréfa" súlyát a jelek szerint kissé későn felfogó zenész szerint a sztori

"Egy nagyon rossz viccnek indult ami most konkrétan pokollá vált. Olyan dolgok vannak leirva a nevemmel arcommal amik teljesen távol állnak tőlem. Szörnyen sajnálom a dolgot mert ez a mentalitás nem összeegyeztethető az értékrendemmel. "



Lotfi Begi a bejegyzése végére odarakta a DJ Snake-nek írott, angol nyelvű, nagyjából a fentieket tartalmazó bocsánatkérő levelét is.

Lotfi magyarázatából ezen kívül akár arra is következtetni lehetett volna, hogy a barátaival még a telefonja feloldó kódját is megosztotta. A saját fb-posztja alá írt kommentekben Lotfi Begi később arról írt, hogy nem ez volt a helyzet, hanem a telefonját egyáltalán nem védte kóddal, mert korábban arcfelismerővel nyitotta a készüléket, de az elromlott, ő pedig valami okból nem állított be kódot:

"Tudom hogy ha bàrmit is irok magyaràzkodàsnak fog tünni, de sokan irtàtok mièrt nincs kód a telefonomon! Pont egy hete tönkrement a face id, ès a magàn profilomon kèrtem segitsèget hogy mit csinàljak! Sajnos a szoftveres megoldàsok nem segitettek ùgyhogy valòszinûleg cserèlni kell majd a telefont!

Mivel arc felismerőt hasznàltam eddig, azt szoktam meg igy nem volt kód a telefonomom;( "