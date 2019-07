Lemondott Nagy-Britannia washingtoni nagykövete

Kim Darroch, Nagy-Britannia washingtoni nagykövete 2017. január 18-án, a Trump beiktatása alkalmából tartott teadélutánon. Fotó: PAUL MORIGI/AFP

Lemond megbízatásáról Sir Kim Darroch, Nagy-Britannia washingtoni nagykövete, jelentette gyorshírben a BBC. Darroch körül vasárnap robbant ki botrány, miután a Daily Mail vasárnapi kiadásában a lap egyik, a Brexit kampányt a gyanú szerint külföldi forrásokból pénzelő Arron Banksszal szoros munkakapcsolatot ápoló újságírója nyilvánosságra hozta bizalmas táviratait, melyekben Trumpot "sugárzóan bizonytalannak", kormányát alkalmatlannak és diszfunkcionálisnak írta le.

Bár Theresa May miniszterelnök és Jeremy Hunt külügyminiszter is kiállt nagykövete mellett, Darroch helyzete tarthatatlannak bizonyult. Bár Trump a szivárogtatás napján, vasárnap még úgy tett, mint akit nem érdekel a sztori, hétfőn és kedden mással se nagyon foglalkozott. Dühében még azt is elfelejtette, hogy egy hónapja még dicsérte Mayt a Brexit-ügyben folytatott tárgyalásaiért, így hétfőn már alkalmatlannak nevezte a miniszterelnököt, Darrochot pedig gyakorlatilag többször is lehülyézte. Egyben jelezte, hogy ő minden kapcsolatot megszakít Darrochhal, aki ettől fogva nem is igazán lett volna képes végezni a munkáját nagykövetként.

A két napja tartó feszültséget most feloldhatja, hogy Darroch a valószínűleg egyedüli megoldást választva visszaadta megbízatását.