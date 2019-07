Olyan szép azúrkék a tó vize, hogy a szelfizőket még az sem zavarja, hogy egy erőmű mérgező zagytározójáról van szó

Megdöbbentő fordulatot vett egy, a szibériai Novoszibirszk közelében található szénnel működő hőerőmű zagytározójának története: miután a közösségi médiában elterjedt, hogy milyen szép kék az ipari létesítmény vize, ezrével járnak a környékről szelfizni, fotózkodni, piknikezni az emberek a mérgező tóhoz.

Az erőmű egyelőre tehetetlen, ugyanis mióta felhívta a figyelmet az Instagramon a veszélyre, még többen indultak el meglátogatni a „gyönyörű, szibériai Maldív-szigeteknek” vagy „Seychelles-szigeteknek” nevezett tavat (térképen), amely nem más, mint a barnaszén elégetése után keletkezett és felhalmozott hamu és fémoxidokkal szennyezett víz elegye.

Ennek ellenére nemcsak hobbifotósok és wannabe influenszerek, de profi fotósok is visznek modelleket fotózni a tó partjára, mások házasodni járnak oda, van, aki az újszülött babáját viszi a tó mellé. Külön Instagram-fiók is létrejött, ami gyűjti a helyszínen készült káprázatos képeket.

Vannak, akik a vízbe is bemerészkednek, pedig már a tó illata sem kóser, beszámolók szerint erős mosóporszaga van, és bár a környéken van növényzet, azok a növények, amelyeket a tó vize elér, elpusztulnak.

A Szibériai Energiafejlesztő Vállalat is igyekszik felhívni a figyelmet a veszélyre, mondván, már az is erős allergén tüneteket okozhat a bőrön, ha érintkezik valaki a vízzel, de inni belőle semmiképpen sem szabad: ez a tó ugyanis nem attól kék, amitől az azúrkék színű óceánok vize, hanem mert rettentő sok oldott ásványi anyag van benne, amely a szénerőmű működésének mellékterméke. (The Siberian Times/Guardian/Instagramm)