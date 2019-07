Nem hozzák nyilvánosságra a Facebook pókeralgoritmusát, mert félnek, hogy az egész online pókeripart bedöntené

Először fordult elő, hogy egy algoritmus képes volt blöffölve és a pókerben ismert trükköket alkalmazva elverni egy rakás profi játékost, ennek pedig akár az egész online pókeriparra komoly hatása lehet.

A Carnegie Mellon University (CMU) és a Facebook közös csapata alkotta meg azt az algoritmust, ami képes volt mindenkit megverni egy hatszemélyes Texas Hold'em asztalnál, ahol csak olyan játékosok ültek, akik már nyertek legalább egymillió dollárt profi versenyeken. Köztük volt a rekorder Darren Elias és Chris 'Jesus' Ferguson hatszoros World Series of Poker-győztes is.

A Pluribus névre keresztelt AI összesen ötezer leosztást játszott, és többet nyert meg, mint ellenfelei. Egy másik felállásban 13 játékos ellen, tízezer leosztáson át tesztelték, és akkor is győztesen jött ki a játékból. A beszámolók szerint az algoritmus kifejezetten gyorsan kitanulta magát, és különféle trükköket és blöfföket is simán bedobott.

A kísérlet annyira sikeres volt, hogy az MIT lapja szerint a kutatók úgy döntöttek, hogy nem hozzák nyilvánosságra az algoritmus forráskódját, mivel attól tartanak, hogy képes lenne kifosztani az online pókeripar szereplőit. A Facebook kutatója, Noam Brown szerint az algoritmus nagyon veszélyes lenne a teljes pókerközösségre nézve.

Az egyik profi, aki játékba bocsátkozott az algoritmussal, Jason Lee volt. Ő arra panaszkodott, hogy egyszerűen nem volt gyenge pontja az ellenfelüknek, pedig előbb-utóbb mindenkinél fel szokott tűnni valami gyengeség, amit aztán ki lehet használni.

Lee elmondása szerint nem teljesített rosszul az AI ellen, de sokszor leginkább szerencséje volt, és számos alkalommal kapta rajta az algoritmust blöffölésen. Sőt, még tanult is tőle pár új trükköt.

Az elmúlt években komoly AI-forradalom zajlott olyan játékok terén, mint a go vagy a sakk, de ezekben az algoritmusnak általában csak egyetlen ellenféllel kell megküzdeniük, ráadásul mindig a legutóbbi lépésre reagálva. A póker annyival összetettebb, hogy itt egyszerre több az ellenfél, ráadásul sok lapot nem is ismerni. A kutatók 2017-ben már megalkották azt az algoritmust, ami egy az egyben tudott nyerni pókerben egy játékos ellen, de azt nem sejtették, hogy ilyen gyorsan sikerül továbbfejleszteniük annyira, hogy több ember ellen is esélyes legyen.

Az algoritmus eredményeit a Science eheti számában mutatták be, és elemzők szerint ez komoly áttörés lehet az AI-fejlesztés számára is, mivel egy pókerrobot nem tud csak nyers erővel dolgozni, számba kell tudnia venni a körülményeket, és játékelméleti kalkulációk után mérlegelnie a lehetséges kimenetelek között.

Az MIT lapja szerint ezt a képességet többek között termékek árazására épp úgy lehet majd használni, mint az önvezető autók forgalomszámítási kapacitásában, illetve védelmi projektekben.