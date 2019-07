Taylor Swift a legjobban kereső híresség

Taylor Swift végzett a Forbes legjobban fizetett hírességeket soroló listája élén, miután a lap szerint tavaly 185 millió dollárt, azaz majdnem 53,5 milliárd forintot keresett. Swift után még Kylie Jenner (aki a Forbes szerint a világ legfiatalabb milliárdosa) és Kanye West fért fel a dobogóra. Utóbbi 4 év hiányzás után tért vissza a listára a tavalyi 150 millió dollár jövedelmével, amit főleg az általa tervezett cipők kelendősége hajt. Kanye West felesége, Kim Kardashian idén 26. a Forbes listáján.

Az első tízbe kerültek még olyan focisták is, mint Messi, Ronaldo és Neymar, de itt van Ed Sheeran és az Eagles is, akik bár nem most vannak a csúcson, 2018-ban turnéztak, elég nagy sikerrel.

Taylor Swift egyébként 2016-ban is vezette a listát, miután kiadta 1989 című lemezét. (Guardian)