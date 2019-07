Tárgyalták a képviselők a debreceni honvédiskolában történt szexuális bántalmazási ügyet, de 10 évre titkosították az ülés jegyzőkönyvét

10 évre titkosították a jegyzőkönyvet, ami a parlament honvédelmi bizottságának hétfői ülésén készült. A képviselők ezen az ülésen tárgyaltak arról a szexuális bántalmazási ügyről, amit a hvg.hu derített fel még július elején. A lap akkori cikke szerint a debreceni honvéd középiskola néhány diákja rendszeresen lekötözte egymást, és május 6-án a dolog annyira eldurvult, hogy az egyik 9. osztályos tanulót - kihasználva lekötözött, védekezésre képtelen állapotát - „análisan zaklatta” egy idősebb társa a kezével vagy gumikesztyűt húzva valamilyen tárggyal.

Az ügyről a honvédelmi bizottság is csak a hvg.hu cikkéből szerzett tudomást, ezután kezdtek csak el vizsgálódni, sőt a lap tudomása szerint a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola vezetősége nem is értesítette a hatóságokat a bűncselekmény gyanúját felvető ügyről, csak a cikk megjelenése után.

Azt, hogy a honvédelmi bizottság tárgyalja az esetet, Varga-Damm Andrea jobbikos képviselő kezdeményezte, Kósa Lajos fideszes képviselő pedig az ülés zárttá nyilvánítását indítványozta az érintett tanulók személyiségi jogainak védelme érdekében.

Kósa elmondása szerint az iskola igazgatója a hétfői bizottsági ülésen arról számolt be, hogy „átszervezéseket kezdeményezett az intézményben és fokozott figyelmet fordít arra, hogy a hasonló eseményeket megelőzzék”, és 5 diákot el is tanácsoltak az iskolából az eset miatt. Ugyanakkor Kósa hangsúlyozta azt is, hogy a középiskola diákjai nem honvédek, nincsenek hadrendben, csak a Honvédelmi Minisztérium az intézmény fenntartója. Kósa kiemelte azt is, hogy az iskola feljelentést tesz a rendőrségen, de arra sem ő, sem párttársa, Németh Szilárd nem tért ki, miért vártak majd két hónapot a feljelentéssel.

Varga-Damm Andrea megerősítette a hvg-nek, hogy igaz, amit az első cikkükben megírtak a bántalmazásról, de mást a titkosítás miatt nem tudott elmondani. Az MSZP-s Harangozó Tamás szerint a képviselők egyetértettek abban, hogy az ilyen esetekkel szemben zéró tolerancia szükséges, de azt is mondta, az volt az érzése, hogy eleinte megpróbálták eltussolni az ügyet. Viszont mostanra az érintettek döntő többségét eltávolították az intézményből, és a nevelők körében is volt felelősségre vonás. (hvg.hu)