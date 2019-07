Már több mint 1,4 millió amerikai jelezte az interneten, hogy szeptemberben megrohamozná az 51-es körzetet

1,4 millióan vannak már azok a lelkes amerikai internetezők, akik visszaigazoltak egy szeptember 20-i nevadai eseményt a Facebookon. A buli lényege, hogy összegyűlnek az Egyesült Államok legelszántabb UFO-hívői, és megnézik maguknak az amerikai légierő nevadai teszt- és kiképzőbázisát, az 51-es körzetet.



Az esemény leírása szerint a résztvevők egy UFO-tematikájú turistaközpontnál találkoznak, itt megbeszélik a bejutást, majd megrohamozzák a szigorúan őrzött létesítményt, hogy végre megnézessék maguknak a földönkívülieket. Az 51-es körzet az UFO- és összeesküvéshívők Mekkája. A legenda szerint az Egyesült Államok hadserege minden földönkívüli élettel kapcsolatos észlelést, tárgyi bizonyítékot (azaz élő és halott UFO-t) a nevadai támaszponton őriz, szupertitkos és hermetikusan elzárt körülmények között.

A titkolózásnak vetne most véget 1,4 elszánt zarándok (plusz még 1 millió érdeklődő), akik abban bíznak, hogy átélhetnek valami ehhez hasonlót:

Az amerikai légierő hétfőn már közölte, hogy a körzetet a légierő tesztekre és kiképzésre használja, így a belépés minden esetben nagyon veszélyes.

Készültek komplett behatolási tervek is, de azért ezekből az is leszűrhető, hogy nem teljesen komolyak az elképzelések. Az egyik szerint az volna a leghatékonyabb, ha a csillagjegyeik szerint oszolnának több részre a hívő sereg tagjai, így kerítenék be a tábort, hogy aztán egy jelre mind meginduljanak:

Egy másik mesterterv az anime filmekből ismert repülőfutást („naruto run”) alkalmazná a széleken, miközben középről sziklavető csapatokkal törné meg a légierő ellenállását.

Miután hétfőn a légierő jelezte aggodalmait, a szervezők jelezték, hogy terveik nem komolyak, a Times szerint viszont az egyik UFO-tematikájú nevadai szállodában már ki kellett rakni a megtelt táblát, mert minden szoba elkelt a szeptember 20-i dátumot megelőző napokra. (Guardian)