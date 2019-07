Globális vészhelyzetet hirdettek az ebola miatt

Egy lelkipásztor hurcolhatta be a kongói Goma városába az ebolát. Az ebola alapvetően Kongó a világtól elzártabb, súlyos konliktustól terhelt részén terjedt - Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, az ENSZ egészségügyi világszervezete, a WHO igazgatójának jellemzése szerint a világ egyik legveszélyesebb vírusa a világ egyik legveszélyesebb részén pusztít. Goma viszont fontos közlekedési csomópont, nemzetközi reptere is van, ahova például az Ethiopean Airlines is repül - vagyis egy átszállással az egész világ elérhető onnan. Nem csoda, ha annyi hónap halogatás után végül az erre hivatott szakértői testület is globális egészségügyi vészhelyzetté nyilvánította a járványt.

Egy motoros kezét fertőtlenítik egy ebola-ellenőrzőpontnál Goma határában. Egy, ebolás betegeket fogdosó lelkész három ilyen ellenőrzőponton is átjutott, és behurcolta a kórt a kétmilliós nagyvárosba, ahonnan repülővel egy átszállással bárhova el lehet jutni a világban. Fotó: JOHN WESSELS/AFP

Ezt a térségben dolgozó szervezetek már hónapok óta követelik, azt remélik ugyanis, hogy ha globális vészhelyzetet hirdetnek, akkor végre a segítség is megindul a járvány felszámolására. Reményeiket mérsékelheti, hogy a járvány térsége, mint írtuk, a világ egyik legveszélyesebb része, ahol egy alapvetően mindenki mindenki ellen típusú polgárháború zajlik. Vagyis még ha érkezne is segítség, aligha juthat el a térségbe, ahol előbb békét kéne teremteni.

Azt viszont még meg lehet akadályozni, hogy Gomában is terjedni kezdjen a járvány. A lelkipásztor, aki az ellenőrzőpontokon hamis neveket megadva jutott be a városba, kórházba került. Az életét ugyan nem sikerült megmenteni, de elkülönítve kezelték, és alaposan fertőtlenítettek is utána.

A lelkipásztor a járvány súlytotta területeket járva hét templomban is szónokolt, ilyenkor rá is helyezte a kezét a fertőzöttekre. Végül ő maga is megbetegedett, diagnosztizálták is, de ő mégis buszra szállt Gomába. A busz három ellenőrzőponton is áthaladt, ezeket pont a betegek kiszűrésére állították fel. A lelkipásztor minden esetben hazudott személyazonosságáról, hogy elkerülje a lebukást. Mivel nem voltak látható tünetei, át is jutott rajtuk. Gomába érve aztán már belázasodott, így kórházba került.

Miután kiderült, hogy fertőzött, a hatóságok lenyomozták, hogy kikkel utazhatott együtt és kikkel érintkezhetett útja során. Ezidáig 257 embert oltottak be - azokat, akik közvetlenül érintkeztek a lelkipásztorral, és azokat, akik velük érintkeztek azóta.

A WHO illetékes tanácsadótestületének vezetője, Robert Steffen most, hogy globális vészhelyzetet hirdettek, azt azért fontosnak tartotta jelezni, hogy alapvetően még mindig regionális probléma az ebola, nem jelent globális fenyegetést. De most, hogy már Gomát is elérte, illetve több olyan gócpontban is újra kirobbant a járvány, ahol korábban már sikerült visszaszorítani, indokoltnak látták a vészhelyzet kiterjesztését. Ez az ötödik alkalom a történelemben, hogy a WHO globális vészhelyzetet hirdet. 2009-ben az influenza, 2014-ben a polió több országban való újbóli felbukkanása, 2014-ben a nyugat-afrikai ebolajárvány, 2016-ban pedig a zikajárvány miatt hirdettek ilyet. (Via The New York Times)