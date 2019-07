Három méter vastag szemétsziget úszik a Tiszán

Műanyagpalackok, papucsok, de még hűtőszekrény is van abban a gigantikus szemétszgetben, ami a kiskörei duzzasztógátnál helyenként már a három méteres vastagságot is eléri. Az irdatlan mennyiségű szemetet az árhullám hozta magával, a műanyaghulladék az uszadékfával összeállva alkot hatalmas szigetet, amiről a Természetfilm.hu Egyesület drónfelvételt is készített.

Felvételüket az Euronews hozta nyilvánosságra.

A hulladékot állami, vállalati és civil összefogással távolítják el a folyóból. A szemetet kiemelés után a kiskörei szakaszmérnökség téli kikötőjébe szállítják, majd szelektálják.

A hulladék Ukrajnából és Romániából érkezik, a Kiskörei Vízlépcső pedig az első létesítmény, ami megfogja az áradatot. Ezzel megkíméli az alsó folyószakaszokat a jelentős szennyeződéstől.