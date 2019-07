Kiborultak a drukkerek, mert az MTK kiretusálta Torghellét a tavalyi év legjobb góllövői közül

Torghelle Sándor

Valóságos pofonként élték meg az MTK eleve frusztrált szurkolói, amit a klub honlapjának főoldalán, a jobboldali hasábban észrevettek. Itt olvasható előbb a tabella, majd alatta a legjobb góllövők listája. Csakhogy, ahogy egyre többen kiszúrták, erről pár hete hiányzik valaki.



Pont a listavezető, az előző idényben hét góllal is legeredményesebb Torghelle Sándor neve tűnt el a listából.

Azé a Torgelléé, aki Kanta mellett vagy talán őt is megelőzve a szurkolók kedvence volt, és akit annak ellenére elküldtek a csapattól, hogy ő maradt volna és 37 évesen, és a legutóbbi idényben sokszor csereként beállva is házi gólkirály tudott lenni.

Csakhogy, mint azt a klubtól megtudtam, Torghelle nevét és arcképét nem a cenzúra, hanem a klubhonlap automatizmusa tüntette el. A toplista ugyanis nem egy kézzel összerakott, statikus oldal, hanem egy dinamikus, folyamatosan frissülő táblázat, amit az algoritmus a játékosok egyéni adatlapjainak adatai alapján rak össze. És ami úgy van beállítva, hogy csak az aktív státuszú játékosokat veszi figyelembe. A bajnokság véget ért, az MTK kiesett, a táblázat „befagyott”, de amikor az idény vége után eldőlt, hogy Torghelle nem folytathatja a klubnál és a státuszát ennek megfelelően átállították, a neve automatikusan kikerült innen.

A 444 érdeklődésére ki is próbálták, hogy a góllövőlista egyik, még a klubnál játszó szereplőjét inaktívra állították, erre ő is kikerült a listából, mielőtt gyorsan visszaállították volna. Azt is megtudtuk, hogy nemsokára új weboldala lesz a klubnak, így Torghelle talán hamar visszakerülhet a lista tetejére.