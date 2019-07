Túl olcsó a repülés a német miniszter szerint, ezért adóemelést szeretne

A német szövetségi kormány csütörtöki ülése előtt a környezetvédelmi miniszter, Svenja Schulze arról beszélt, hogy további adókat szeretne kivetni a repülésre, ezzel érve el, hogy csökkenjen az iparág okozta károsanyag-kibocsátás mértéke.

A szociáldemokrata miniszter véleménye szerint a légiközlekedésnek is viselnie kéne a kibocsátás költségeit, és ennek meg kell jelennie a repülés árában is. Ezért szerinte széndioxid-adóra van szükség a légiközlekedésben.

Fotó: BRITTA PEDERSEN/dpa Picture-Alliance/AFP

Schulze szerint a legjobb megoldás egy európai fellépés lenne, de Németország nem engedheti meg magának, hogy várjon addig, mire megszületik egy közös megállapodás. Ezért személy szerint ő annak a híve, hogy Németországban vessenek ki új adókat a repülésre.

A miniszter Franciaország példáját hozta fel követendőnek: a franciák még 2020-ban be akarják vezetni a repülőjegyek árába beépített környezetvédelmi adót, ami jegyenként 1,5 euró és 18 euró között mozoghat majd.

Az európai légiközlekedés jelenleg is részese a 'cap and trade' névre keresztelt közös rendszernek, melyben a szereplőket gazdasági ösztönzőkkel próbálják egy bizonyos kibocsátási szint alatt tartani, illetve Németországban eddig is volt már repülőadó: 2011-ben vezették be, és tavaly 1,2 milliárd euró folyt be belőle a költségvetésbe.

De Schulze úgy látja, hogy a repülés időnként még mindig túl olcsó, szerinte az nincs rendben, hogy vannak utak Németországon belül, amit olcsóbb repülővel megtenni, mint vonattal.

A német klímakabinet csütörtök este ül össze, a kormánytagok Angela Merkel kancellár társaságában többek között azt tárgyalják majd, hogy milyen intézkedésekkel érheti el az ország a károsanyag-kibocsátásnak érdemi csökkentését. (local, Reuters)