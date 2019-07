A 33 halálos áldozatot követelő tűzvész okozója szerint a stúdió ellopta az ötleteit

Légifelvétel a 2019. július 18-án délelőtt felgyújtott kiotói stúdióépületről. A szándékos gyújtogatásnak 33 halálos áldozata van. Fotó: Takuya Yoshino/The Yomiuri Shimbun

Azonosította és le is tartóztatta a japán rendőrség a férfit, aki a gyanú szerint csütörtök délelőtt felgyújtotta a Kyoto Animation Co. kiotói stúdióját. A tűzvészben 33-an vesztették életüket, mert sokan bennragadtak a lángoló, háromszintes épületben.

Az már egyből nyilvánvaló volt, hogy a tüzet gyújtogatás okozta: egy férfi reggel betört az épületbe, ahol gyúlékony anyagot permetezett szét.

A gyanúsítottat a rendőrök a helyszínen elfogták és őrizetbe vették, majd sérülései miatt kórházba szállították.

Pénteken személyazonosságát is nyilvánosságra hozták. Aoba Sindzsi a szemtanúk szerint letartóztatásakor arról kiabált, hogy a stúdió ellopta az ötleteit. A Kyoto Animation elnöke azt mondta, hogy az elmúlt időszakban kaptak fenyegető leveleket, de nem tudja, hogy ezek kapcsolatban vannak-e a támadással.

A BBC tudósítása szerint térfigyelő kamerás felvétel is igazolja, hogy ő az elkövető. A stúdióhoz közeli benzinkút kamerája rögzítette, hogy két kannát is benzinnel tölt meg nem sokkal a tűz kitörése előtt. (Via BBC)