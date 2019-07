Súlyos börtönre ítélték a tizenéves testvéreket, akik áramot vezettek a cellaajtóba

Egy 17 és egy 18 éves fiatal, féltestvérek, előzetesben ültek egy budapesti börtönben. Egyik este kitalálták, hogy áramot vezetnek a fémből készült cellaajtóba.

A villanykapcsoló szétszedésével manipulálták a vezetékeket, hogy ha nyílna az ajtó, azok hozzáérjenek.

Hogy felhívják magukra a figyelmet, firkálni kezdtek a cella falára, kitépett könyvlapokat ragasztgattak rá, mert tudták, hogy kamerával figyelik őket, és erre majd bejönnek az őrök.

Így is történt, az őr végül csak a cipőjével nyomta be az ajtót, aminek gumitalpa volt, így nem ütötte meg az áram. A kiálló vezetékek miatt, illetve egy szerencsétlenebb helyzet esetén azonban halálos áramütés is érhette volna. Ezért a fiatalok ellen hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat.

A most meghozott elsőfokú ítélet alapján az idősebb, a bűncselekmény elkövetése idején mér 18 év feletti testvért 10 év fegyházra, az öccsét, aki még fiatalkorú volt, 2 és fél év börtönre ítélték.

Az ügyészség súlyosbításért, a védők enyhítésért másodfokra vinnék az ügyet. (ugyeszseg.hu)