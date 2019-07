Továbbra is labilis a légkör

Jó reggelt kívánok, ma sem fogunk fázni. Már most, hajnali hat órakor is 10-13 fok van az ország nagy részén, Budapesten pedig, ahol a házak éjjel is sugározzák a meleget, 15-16.

Mint már a címben jeleztem, labilis a légkör, ami esetünkben azt jelenti, hogy bárhol és bármikor kialakulhatnak záporok, zivatarok. Ezek környezetében viharos széllökések is lehetnek, amúgy a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

Már délelőtt 23-25 fokig melegedhet a levegő, délután pedig 28-30 fok várható. Késő éjszakára 16-23 fokig hűlhet. A hétvégén napsütéses kánikula vár ránk, ez a jövő héten is ki fog tartani.