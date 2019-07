Elődöntős a női vízilabda-válogatott

A magyar női vízilabda-válogatott 7-6-ra legyőzte Olaszország csapatát, ezzel bejutott az elődöntőbe a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Bíró Attila együttese rendkívül kemény és kiélezett csatában diadalmaskodott az olimpiai ezüstérmes felett, s játszhat az éremért.

A magyarok a szerdai elődöntőben - közép-európai idő szerint 11.30 órától - a spanyolokkal találkoznak.

Magyarország-Olaszország 7-6 (4-2, 1-2, 1-1, 1-1)

gólszerzők: Leimeter, Gurisatti 2-2, Illés, Keszthelyi, Szilágyi 1-1, illetve Avegno, Picozzi, Palmieri, Emmolo, Tabani, Queirolo 1-1



Magyarország:

Gangl - Vályi, Tóth-Csabai, Keszthelyi, Illés, Szilágyi, Parkes, cserék: Leimeter, Gyöngyössy, Rybanska, Gurisatti, Horváth, Magyari (kapus)



A két csapat a közelmúltban több mérkőzést is játszott egymással: szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt, a barcelonai Európa-bajnokságon ugyancsak a nyolc között a magyarok diadalmaskodtak (10-9), majd a világligában mindkét válogatott "hozta" a hazai mérkőzését. Az Európa Kupában a magyarok Torinóból hozták el a bronzérmet a házigazdák elől (13-11).

Közel három percig nem esett gól, ekkor Illés Anna talált be emberelőnyből. Jól működött a magyarok védekezése, az olaszok szinte kapura sem tudtak lőni. Támadásban akadtak ugyan hibák, de Leimeter Dóra lövésével növelte előnyét a csapat. Az ellenfél létszámfölényben szépített, de Keszthelyi Rita akcióból azonnal válaszolt. Az olaszok könnyen kapták az előnyöket - Keszthelyi gyönyörű védekezése után is minimum véleményesen kapták vissza a labdát - és újra szépítettek, viszont a másik oldalon egy szépen megjátszott fór után Gurisatti Gréta talált be az első szünet előtt.

Egy újabb labda nélküli kiállítás után felzárkóztak az olaszok, a magyarok viszont nem éltek ugyanezzel a lehetőséggel. Könnyen visszaállhatott volna a kétgólos különbség, de Tóth-Csabai Dóra ziccerben a kapusba lőtt. Az újabb magyar fór megjátszása előtt Bíró Attila időt kért: a figura végén azonban Horváth Brigitta lövését hárította Giulia Gorlero. Az olaszok kissé megtorpantak, Szilágyi Dorottya lapos lövése pedig utat talált a hálóba. Fél perccel a nagyszünet előtt újra egy lett a különbség, igaz, Gangl Edina talán védhette volna a korántsem erős vagy pontos lövést.

A harmadik negyed elején újra "megúszatták" a csapatokat a bírók, majd előbb az olaszok, aztán a magyarok is kihagytak egy fórt. A rivális Keszthelyi második kiállítása alatt egyenlített. Egyenlő létszámban látványosan nem bírtak egymással a csapatok, a magyarok centerbe betett labdákkal, az olaszok gyenge távoli lövésekkel próbálkoztak. Gurisatti ötösével újra a magyarok kerültek előnybe, amit viszont fórból nem sikerült növelni, Vályi Vanda pattintott fölé, igaz, a túloldalon rögtön egy gyönyörű blokkal tette jóvá hibáját.

Kihagyott magyar fórral indult az utolsó nyolc perc, az olaszok pedig a csapatkapitány Elisa Queirolo nagyszerű lövésével egyenlítettek. Leimeter második találatával újra a magyarok vezettek, az olaszok pedig fórt rontottak. Mindkét csapat fáradtnak tűnt a hajrára, az olaszok például újabb előnyük közben egyszerűen elhagyták a labdát, s ekkor már csak két perc volt hátra. A magyarok ebből közel egyet "lepörgettek", majd 57 másodperccel a vége előtt labdát szereztek. A játékvezetők 36 másodperccel a vége előtt kontrát ítéltek, az olaszok kilenccel a vége előtt időt kértek, de utána a lövés mellészállt