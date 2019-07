Schmidt Máriáék 200 milliót fizettek azért, hogy Orbán Viktor köszönthesse a Volt Fesztivál látogatóit

A G7 írt arról, hogy a Terror Háza a Sziget Zrt. teljes tavalyi reklámbevételének hetedét utalta át, cserébe azért, hogy a rendszerváltás 30. évfordulójának ürügyén Orbán Viktor nagyszerűségét hirdető kisfilmmel lephessék meg a gyanútlanul fesztiválra érkező fiatalokat.

Ezzel amúgy a Volt Fesztivál főszervezőjének, Lobenwein Norbertnek nem volt különösebb problémája.

Mint a lap írja, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (KKETTKK), a Terror Házát működtető állami közalapítvány vállalkozási szerződés keretében működik együtt a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt.-vel. A szerződés összege pedig 207,5 millió forint volt. Nem most először volt üzleti kapcsolat a két fél között: 2016-ban az 1956-os emlékév során már 300 millióért szerződtek szintén a közalapítvánnyal.

A Sziget esetében ezek komoly támogatások, az elmúlt hat évben a fesztiválszervező cég átlag 1,4 milliárd forintos reklámbevétellel kalkulálhatott. Azaz az óriásvállalatok és szponzorok mellett a KKETTKK a teljes támogatás mintegy hetedét tolta be a kisfilmek lejátszásáért cserébe.

Ahogy a G7 cikke finoman megjegyzi,

ez elsőre nem tűnik túl jó megállapodásnak az adófizetői pénzből működő közalapítvány felől nézve.

A cikk kitér arra is, hogy az állam ezenfelül is bőkezűen támogatja a fesztiválszervező céget, hat év alatt mindegy 1,5 milliárd forintos támogatás érkezett a céghez, míg ebben az időszakban a cég adózott eredménye 3,3 milliárd forint volt. Az a kérdés persze felmerül, hogy minek ekkora állami támogatást nyújtani a vállalkozásnak, amely enélkül is évi évi több százmillió forintos hasznot termel meg a tulajdonosainak.