Szakítást olyan stílusosan még sosem jelentettek be, mint Leisztinger Tamásét a tulajdonában lévő Népszavában

A magyar sajtó hosszú évek óta tényként kezeli, hogy Tüttő Kata szocialista politikus és Leisztinger Tamás milliárdos vállalkozó-fociklubtulajdonos élettársak. Ez elvileg ugyan alapvetően magánügy lenne, de mivel a pár tagjainak politikai és üzleti aktivitása néha egymásba fonódik, bizonyos esetekben kifejezetten közérdek a dolog felidézése.



Ennek megfelelően sok-sok éve jelentek és jelennek meg olyan cikkek, amik megemlítik a kapcsolatot, úgy, hogy az érintettek ezek miatt tudtommal sosem tiltakoztak.

Idén tavasz óta különösen sok ilyen cikk jelent meg. Kiderült ugyanis egyrészt az, hogy Tüttő az ősszel elindul az ötödik kerületi polgármesteri székért, másrészt a Magyar Narancs nagy tényfeltáró cikkben leplezte le, hogy az élettársa mindeközben pont ebben a kerületben keveredett gyanús ingatlanügybe, ráadásul egy Rogán Antalhoz igen szorosan kötődő figurához, Kertész Balázshoz köthető befektetőtárs oldalán.

Ma viszont - a vége miatt - fantasztikus interjú jelent meg abban a Népszavában, ami nemrég került Leisztinger tulajdonába. Az írás igazi alákérdezős mikrofonállvány-interjú Tüttő Katával mint polgármesterjelölttel, aki hosszan fejtegetheti a zöld Belvárosról szóló kampányszlogenjeit, míg el nem érkezünk eddig tökéletesen érdektelen beszélgetés végéig. Ahol a következő kis keretes írás lepi meg az olvasót:

A politikust az utóbbi időben többször igazságtalanul támadták azzal, hogy Leisztinger Tamás üzletember élettársa. A valóság az, hogy már évek óta nem élnek együtt, külön utakon járnak. (Leisztinger Tamás lapunk tulajdonosa.

Iderakom a screenshotját is:

Ez minden háttérsztori nélkül is kivételesen magas minőségű keretes írás lenne.

Külön vicces, hogy a szöveg végének elrontott tördelése miatt - az utolsó mondat elején megnyílik egy zárójel, ami a végén nem záródik be - még az sem teljesen egyértelmű, hogy itt mi is a beszédhelyzet. A cikk szerzője vagy szerkesztője közli itt velünk, hogy a pár már nem él együtt, majd utána azt is, hogy Leisztinger a lap tulajdonosa? Vagy ezt a rövid szöveget maga Leisztinger Tamás, a lapjuk tulajdonosa jegyezte, ellentétben a cikkel magával, ezért alá is írta?



A lényeg mégis az, hogy Leisztinger Tamás vagy egy alkalmazottja Leisztinger lapjában kijelentette, hogy Leisztinger nem él együtt Tüttő Katával, méghozzá "már évek óta"

Bár engem személyesen kevés dolog érdekel kevésbé, mint hogy kivel él együtt az ismert DVTK-tulajdonos, ez azért izgalmas mégiscsak, mert a Magyar Narancs fentebb említett, 2019. április 9-én, azaz jó három hónapja megjelent cikkének elkészítése közben a szerző személyesen is felvette a kapcsolatot Tüttő Katával. Ekkor Leisztinger is szóba került, amiről a cikk így számolt be:

"Megkerestem Tüttő Katát is, hogy szerinte nem összeférhetetlen-e indulása a fenti történet fényében. Tüttő, aki nem cáfolta, hogy élettársa lenne Leisztinger Tamásnak, Molnár Zsolttal összhangban kijelentette: nincs semmiféle összeférhetetlenség."

A biztonság kedvéért az imént megkerestem Nagy Gergely Miklóst, a Narancs-cikk szerzőjét, aki elmondta: a hetilaphoz a cikk áprilisi megjelenése óta nem érkezett semmiféle helyreigazítási vagy pontosítási kérelem sem Lesztingertől, sem Tüttőtől.