Trump több millió bevándorló kitoloncolásával fenyegetett, de végül a hatóságai csak 35-öt állítottak elő

Nem is olyan rég - bő egy hónapja - Donald Trump kedvenc felületén, a Twitteren jelentette be, hogy hamarosan hatalmas bevándorlási razziát tartanak országszerte, mely során több millió bevándorlót toloncolnak majd ki. Eleve szokatlan volt, hogy az elnök előre bejelent egy ilyen akciót, amely ennek rendje és módja szerint akkor el is maradt. Mígnem július közepén végül csak lezajlott.

Nem azért nem hallott róla az elmúlt napokban, mert a sajtó elhallgatta, hanem mert valószínűleg senkinek se tűnt fel a dolog. A New York Times hétfőn kikérte az akció eredményeiről szóló adatokat az érintett hivataloktól. Ezek alapján a beharangozott hatalmas akció során a hatóságok végül összesen valamivel több, mint kétezer (egész pontosan 2015) illegális bevándorló elfogására tettek kísérletet, akik közül végül a hatalmas akció során 35-öt (harmincötöt) sikerült elfogni. Talán azért csak ennyit, mert a 2015 illegális bevándorló, aki megkapta végső kitoloncolási rendeletét, a nagy hírverés láttán időben el tudott rejtőzni a bevándorlási tisztek elől. Emellett a jogvédőknek is alkalmuk nyílt kellő tájékoztatást adni a célszemélyeknek a jogaikról - például arról, hogy egyáltalán nem kötelesek beengedni otthonukba a bevándorlásiakat. A bevándorlási hatóság, az ICE ügyvivő igazgatója - Trump kormányában sok ilyen szolgál, az elnök nem siet betölteni még a számára oly fontos hivatalok vezetői posztjait sem - maga is elismerte, hogy talán nem volt bölcs dolog az elnöktől előre beharangozni a rajtaütést. "Minket nem hallott erről beszélni az akció előtt" - mondta, miután arról panaszkodott, hogy milyen nehézzé teszi a dolgukat, hogy a célszemélyeknek volt idejük felkészülni, és voltak, akik fel is készítették őket.