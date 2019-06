Trump nagy szavakkal próbálja leplezni beváltatlan ígéreteit

Donald Trump hétfőn a Twitteren jelentette be, hogy hamarosan nagy bevándorlási razziát tartanak országszerte, több millió bevándorlót toloncolnak majd ki.

Elég szokatlan, hogy egy ilyen akciót előre bejelentsenek. Még akkor is, ha amúgy Trump állításai köszönőviszonyban sincsenek a valósággal;

Mert ugyan a bevándorlásiak valóban akcióra készülnek, de hatezer emberükkel és napi pár száz ember kitoloncolására elég kapacitásukkal aligha fognak milliószámra, pláne ugyanolyan sebességgel kitoloncolni bevándorlókat, ahogy azok érkeznek.

Például azért, mert ez törvényellenes is volna.

Inkább tűnik úgy, hogy folyamatos kudarcai ellenére Trump újra a bevándorlást kívánja kampánya fő témájává tenni.

„A jövő héten a bevándorlásiak megkezdik annak a több millió illegális bevándorlónak az eltávolítását, akik jogellenesen jutottak be az Egyesült Államokba. Olyan gyorsan lesznek kipakolva, amilyen gyorsan bejönnek” – közölte hétfő este, egy nappal újraválasztási kampánya indítása előtt kedvenc platformján, a Twitteren Donald Trump. Mint oly gyakran, üzenetét nehéz a valóság kontextusában értelmezni, még az érintett hatóság, az ICE (Immigration and Customs Enforcement - Bevándorlási és Vámhatóság) ügynökei sem tudták, hogy mire gondolhat.

Donald Trump 2019. június 18-án, újraválasztási kampánya nyitórendezvényén a floridai Orlandóban. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Az egy dolog, hogy az elnökök általában nem szokták nyilvánosságra hozni az ilyen akciókat, már csak azért sem, hogy ne veszélyeztessék a rajtaütések sikerét. A másik, hogy bejelentése tartalmában sem lehet igaz. Hiába ismételte meg másnapi, orlandói nagygyűlése előtt is, valójában a hatályos törvények alapján a hatóságok nem deportálhatják azonnal a határon elfogottakat: ők ugyanis javarészt menedékkérő közép-amerikai családok, akiket kérelmük elbírálásáig nem toloncolhatnak ki. Az ICE nem is készül ilyesmire, illetékeseik szerint valójában olyan illegális bevándorlók begyűjtésére készülnek, akiknek az eltávolítását már elrendelte a bíróság, vagy nem jelentek meg a tárgyalásukon.

De őket sem feltétlenül lehet azonnal kitoloncolni, mert még fellebbezhetnek is. Milliószámra pedig végkép nem, már csak azért sem, mert a New York Times beszámolója szerint összesen is csak nagyjából egymillió illegális bevándorló kapott csak ilyen kiutasítási végzést. Sokuk holtartózkodásáról fogalma sincs a nagyjából hatezer bevándorlási ügynöknek, az ICE maga pedig csak napi pár száz bevándorló kitoloncolására elegendő repülőgépet bérel. A 2017 októbétől 2018 októberéig tartó pénzügyi évben az ICE összesen 250 ezer illegális bevándorlót deportált – kevesebb mint kétharmadannyit, mint a kritikusai által csak „főtoloncolónak” csúfolt Barack Obama elnökségének deportációs csúcsévében, 2012-ben, amikor egy év alatt 410 ezer bevándorlót dobtak ki az USA-ból.

A Fal prototípusa San Diegóban, a határ mexikói oldaláról nézve. Fotó: Daniel Ochoa de Olza/AP

Talán az utóbbi adat szolgálja a legjobb magyarázatot Trump hétfői megnyilatkozására: az egész inkább szól az elnök beváltatlan ígéreteinek leplezéséről. Trump gyakorlatilag a teljes 2016-os kampányát erre az egy témára, a bevándorlásra építette, ennek kifejeződése volt a Fal, amit kampánystábja eredendően csak könnyen megjegyezhető szimbólumnak, nem konkrét ígéretnek szánt. Ők ugyanis tisztában voltak vele, hogy a bevándorlás problémáját nemhogy első, de még sokadsorban sem egy betonfal fogja megoldani.



Trump szigorúbb szabályokat akart, de intézkedései rendre elbuktak. A határfal finanszírozását a törvényhozás akadályozza évek óta, a bevándorlást korlátozó rendeleteit a bíróságok blokkolták, a határon elfogott menedékkérő családok szétválasztását pedig a közfelháborodás miatt kellett felfüggeszteni. Ez utóbbi, a közfelháborodás az ICE aktuális terveinek is keresztbe tehet. A bevándorlásiak most elvben olyanokat is kitoloncolhatnak, akik maguk illegális bevándorlók, de gyermekük már az Egyesült Államokban született, így alanyi jogon állampolgár, akit törvényesen nem lehet kitoloncolni az országból. Mivel az ilyen sztorikban ritkán tűnik szimpatikusnak a kisgyermekes családot fegyverrel fenyegető hatósági közeg, az ICE korábban ódzkodott az ilyen akcióktól.

Trumpot beváltatlan ígéretei miatt - a fal felépítése csak nem akar összejönni - már a bevándorlásellenes konzervatív aktivisták is bírálták, így gyaníthatóan az elnök nekik szánta hétfői üzenetét, egyben azt is jelezve, hogy újraválasztási kampányára sem talált jobb témát ennél.